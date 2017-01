Plaza: «Se acabó el reparto de minutos; jugará el que se lo merezca»

El Unicaja inicia esta noche su periplo por el Top-16 de la Eurocup (20.00 horas, en la pista del Alba Berlín, en directo por Andalucía TV), y con él, un mes de enero que marcará en gran parte el resto de la temporada. Empiezan a acercarse momentos claves, como las eliminatorias directas de la competición europea y la Copa del Rey, y el club malagueño aún no ha demostrado todo su potencial.

Esto es lo que defiende Joan Plaza, consciente de que el equipo ya no se puede permitir ni experimentos ni partidos más relajados. Por eso el entrenador ha mandado un mensaje claro a sus jugadores, tanto directamente en el vestuario como indirectamente a través de la rueda de prensa que dio ayer: «Se acabó, no podemos permitirnos más tiempo de adaptación ni repartir mucho los minutos; jugará quien se lo merezca».

Hasta ahora, casi todos los jugadores tenían su cuota de minutos, aunque no estuvieran en su mejor momento. Ese reparto de minutos se acabará ahora, o al menos eso pretende Plaza: «Hasta diciembre teníamos margen de adaptación, pero ahora se ha acabado. Tendremos que seguir compensando porque no todas las cosas están asimiladas, pero hay que optimizar al jugador que esté en mejores condiciones. Van a jugar los que estén mejor. Si hay que jugar sólo con ocho, lo haremos».

El entrenador fue cuestionado por Lafayette, apuesta personal de Plaza para el puesto de base titular y que por ahora no está cumpliendo las expectativas: «Estará cuando tenga que estar. No puedes tener 12 estrellas en el equipo. Necesitas gente que te haga buen balance, que se entrene bien, que sea capaz de jugar y de no jugar. Los jugadores sólo entienden dos lenguajes, el de los minutos y el del banquillo. Estar en el banquillo te puede ayudar luego a dar un salto adelante», dijo. El técnico sabe que en este Top-16 hay poco margen para el error y marcó en cuatro victorias las mínimas necesarias en esta fase de la competición (el grupo H lo forman el Unicaja, el Valencia, el Alba y el Cedevita y pasan sólo dos). El técnico del Unicaja reconoció que su equipo y el Valencia son los dos favoritos del grupo para optar a la primera plaza.