El Unicaja se estrella en Sevilla (76-68)

La clasificación del Unicaja para la Copa del Rey de Vitoria, lograda el sábado por la derrota del Bilbao, no le sentó nada bien al equipo malagueño. Solo así se explica la falta de tensión y de acierto con la que salió el equipo malagueño a jugar en el pabellón de San Pablo. El cuadro de Plaza no llevó la iniciativa en ningún momento del partido y sufrió una merecida derrota ante un Real Betis que se mostró superior durante todo el encuentro (76-68).

La lectura del partido es sencilla. Sin Musli, lesionado, el Unicaja no tuvo absolutamente nada de juego interior en ataque. Si no se anota desde cerca del aro y tampoco entran los triples, es difícil ganar. Y si el Unicaja estuvo mal en ataque, en defensa no estuvo mejor. Los pívots visitantes no pudieron parar a Mahalbasic, ni a Radicevic o Lockett. Tampoco a un jugador como Triguero, que fue una pesadilla para el Unicaja. Solo en el último cuarto reaccionó algo el Unicaja, con Fogg anotando y Carlos Suárez poniendo algo de pundonor. Pero ya era tarde. Con el apoyo de su público, el Real Betis se llevó la victoria y el Unicaja se olvida de ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

En un pabellón de San Pablo hasta la bandera, con un ambiente espectacular digno de un derbi andaluz, el Real Betis Energía Plus salió con mucho más empuje que el Unicaja. El 7-0 de parcial de inicio llamaba la atención incluso a los más veteranos de la afición sevillana, conscientes del mayor potencial, sobre el papel, del club de Los Guindos. Mahalbasic, el pívot esloveno que se ha incorporado al conjunto bético tras la marcha de Zoric, empezó a hacer de las suyas en las inmediaciones del aro y Ndiaye no era capaz de frenarlo. A los cuatro minutos de juego, Plaza decidió emplear a Brooks y a Suárez como pareja interior para ver si frenaba la anotación local. En ataque, apareció Smith para darle algo de aire a su equipo con 8 puntos (dos triples). El Unicaja logró terminar el primer cuarto solo uno abajo (17-16).

En el segundo cuarto, no mejoró el panorama para los visitantes. De hecho, fue a peor pese a que Mahalbasic ya no anotó con tanta facilidad (7 puntos en el primer cuarto, dos en el segundo). Pero aparecieron otros protagonistas en el equipo de Tabak, como Chery, que anotó diez puntos en el segundo parcial. Además, el cuadro malagueño estaba horrible en ataque. Tras una canasta de Brooks cerca del aro (19-18), el Unicaja se quedó casi siete minutos sin acertar en el aro rival. Tuvo que ser un triple de Nedovic el que acercara algo en el marcador al cuadro malagueño, pero el Betis seguía mandando (26-21). El equipo local castigaba mucho el rebote del Unicaja (atrapó más rechaces en ataque que el cuadro malagueño en la primera mitad, algo significativo) y anotaba con fluidez, pese a que no tenía buenos porcentajes en el triple. El juego interior del Unicaja no existía además se desperdiciaron tres tiros libres (1 de 4 en los dos primeros cuartos). Al descanso se llegó con 32-25 en el marcador y la sensación de que el juego del Unicaja, que solo anotó 9 puntos en el segundo cuarto, tenía que mejorar mucho tras el paso por los vestuarios.

La tercera falta de Ndiaye hizo que de nuevo Suárez y Brooks fueran los hombres interiores del Unicaja en el tercer cuarto. El madrileño se pegó como el que más y estuvo magnífico en el rebote, pero parar a Mahalbasic era un problema y en ataque seguía sin haber juego interior, con la ausencia de Musli por lesión. Brooks y Smith eran los dos hombres que soportaban el ataque visitante, mientras que el Real Betis se dedicaba a anotar de tres. Pronto se alcanzaron de nuevo los diez puntos de ventaja para los locales (43-33). El Unicaja no daba muestras de poder darle la vuelta al marcador. Se dedicaba a subsistir anotando desde la línea de tiros libres (ahora sí) y llegaba al último periodo siete abajo (50-43).

Necesitaba el cuadro malagueño algo a lo que aferrarse, un amago de reacción, porque de lo que se había visto en los tres primeros cuartos poco se podía salvar. Fogg empezó el último cuarto anotando de tres y parecía que podía despertar el conjunto de Plaza. El base estadounidense hizo de revulsivo y el Unicaja fue ganando terreno. Cuatro puntos seguidos suyos y dos tiros libres de Díaz pusieron al cuadro malagueño a uno a falta de 5 minutos. Cuando más apretaba el público de San Pablo, Suárez protagonizó una jugada que pudo ser clave, al anotar cuatro puntos, con un triple más el adicional (61-60). En la siguiente jugada, el madrileño recibió falta pero falló un tiro libre (el primero en lo que va de Liga) para poner el empate a 61. No se puso nervioso el Real Betis Energía Plus, que no se arrugó ni con un triple de Nedovic a falta de 2 minutos (67-64). El macedonio Stojanovski terminó de rematar el partido con un triple y una penetración, ante la pasividad de la defensa malagueña. Al final, 76-68 y mala imagen la que dejó el equipo malagueño en Sevilla.