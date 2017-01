Un disgusto para la marea verde

Todavía resulta llamativo escuchar el himno del Betis por la megafonía del pabellón de San Pablo y ver las gradas pobladas de camisetas verdiblancas. La entrada del club de fútbol en el baloncesto sevillano ha levantado ampollas entre el sector más sevillista de la afición, pero la realidad es que ha servido para salvar a un club que estaba al borde de la desaparición. Ayer, en el primer derbi entre el Real Betis Energía Plus y el Unicaja, el pabellón de San Pablo presentaba un aspecto espectacular como no recordaban los más veteranos del lugar en un derbi.

Había 6.877 espectadores en la grada que apretaron hasta el final y llevaron en volandas a su equipo en los momentos más críticas. Aunque no todos, porque más de 200 de estos espectadores eran malagueños que ayer madrugaron para ir en algunos de los tres autobuses que partieron de Málaga o en sus coches particulares.

Aficionados de peñas malagueñas y sevillanas protagonizaron un acto de hermanamiento

Aunque disfrutar, disfrutaron poco y no fue solo por el frío, algo habitual en el pabellón de San Pablo. Vieron en directo una versión muy rácana del Unicaja y algunos incluso criticaron cierto pasotismo. Hay que tener en cuenta que para muchos aficionados malagueños, un derbi ante el conjunto sevillano no es un partido más, algo que quizás es difícil de entender para gran parte de la plantilla del Unicaja. Por eso la derrota de ayer dolió más y los aficionados regresaron con mal sabor de boca a Málaga. La lectura positiva volvió a ser el gran ambiente que hubo entre las dos aficiones andaluzas, que protagonizaron un acto de hermanamiento con miembros de la peña Fondo Verde de Málaga y Fondo Sioux de Sevilla. Incluso disfrutaron juntos del postpartido con jugadores del equipo sevillano. Al go impensable en otros deportes.