Plaza: "Hemos de ser consecuentes con lo que hemos fichado"

Este miércoles llega a Málaga el Top 16 de la Eurocup, con la visita del Cedevita al Unicaja (20.45 h.), un partido que podría suponer un paso de gigante del equipo malagueño cara a la siguiente fase de la competición europea. El Unicaja está centrado ahora en conseguir el siguiente reto, que es superar el Top 16, pero con las miras también puestas en el de resto de la temporada.

En la rueda de prensa previa al partido, se le cuestionó a Plaza sobre el juego interior del equipo, tras decir que el entrenador estaba "corto" en la posición de '5'. Incluso ya han surgido algunos nombres como el de Omic, jugador que el año pasado hizo una buena temporada en el Gran Canaria, como apunta Gigantes. Al entrenador se le preguntó directamente si se había planteado reemplazar a Ndiaye:

"Hemos de ser consecuentes. El Unicaja tiene que ser consecuente con lo que ficha; ahora cuando alguien va mal o hay lesionados es fácil pensar en buscar alternativas. Pero hay que asumir lo que hemos fichado e irlo mejorando", dijo. "Estoy de acuerdo en que Ndiaye no puede asumir el papel de Musli, hasta Okouo podría jugar antes que él en este rol de titular, para que Ndiaye jugase momentos específicos más defensa, de contraataque. Ahora no estamos en eso, pero estoy seguro de que Carlos Jimenez siempre está buscando alternativas en todas las posiciones, y si algo surgiera lo plantearía", afirmó, en referencia al secretario técnico del club, responsable de la parcela de fichajes junto al entrenador. "Pero me centro en lo que tengo. Hay equipos que tienen de quinto pívot a jugadores más experimentados, americanos o que han estado en la selección, no un chico de 19 años. Y estamos muy contentos con Viny, hace cosas que te sorprenden, pero no es un jugador de muchas estrellas, no es un jugador respetado. Si hay algo, Carlos nos lo dirá y veremos si el club puede o no", afirmó el técnico.

Plaza trató de argumentar el fichaje de Ndiaye en el contexto de la salida de Mbakwe y con el verano ya avanzado. "No hace falta que os explique que en verano teníamos a Mbakwe y Musli y un quinto pivot de 19 años en quien todos creemos. Hubo que cambiar cromos tarde y eso no te permite ajustar tan bien como si lo hubieras hecho a principios de verano. El fichaje de Mbakwe fue de los primeros que hicimos y con Musli a su lado, teníamos una pareja muy sólida en la que no sé quién sería el titular. Después el mercado ha ofrecido otras cosas y las cosas han ido cómo han ido. Aún así, Plaza defendió el fichaje de Ndiaye. "Si Musli pudiera jugar 25-26 minutos por partido, Ndiaye es un gran complemento. Se entiende que jugara partidos en la NBA porque es muy especialista, pero nunca ha jugado en España y poco en Europa, le hace falta tiempo. Nos gustaría que cogiera más rebotes, pero sabíamos lo que estábamos fichando", explicó.

En cuando a la posición de base, Plaza dijo que el timón del equipo en la parte importante de la temporada lo llevará Lafayette, "pese a que todos esperamos más de él". "Alberto Díaz siempre suma, aunque a veces esa responsabilidad te puede abrumar y cometer errores que permiten pequeños parciales. Hemos de ser conscientes que tenemos esa pequeña bala atómica que es Fogg, pero la persona que tiene ese punto de experiencia es Lafayette. Los jugadores juegan a su lado a gusto. No tiene la súpereficacia de Fogg ni la súperdefensa de Alberto Díaz, pero está en ese punto medio", dijo.

Sobre el partido de mañana, Plaza asegura que una vez logrado los primeros retos de pasar al Top 16 y de estar en la Copa, ahora el siguiente es pasar a la siguiente fase de la Eurocup. "El Cedevita es un gran equipo, mejor de lo que muchos pueden pensar. Para nosotros es un partido importantístimo". Plaza espera contar con Musli, que ayer hizo medio entrenamiento a buen nivel, y con Díez, que ayer se torció el tobillo y no trabajó por precaución.