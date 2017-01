La opción de un fichaje para equilibrar

La derrota del Unicaja en la pista del Betis y la posterior rueda de prensa de Plaza, en la que remarcaba la gran dependencia del equipo de Musli y la escasez de pívots en la plantilla – «vamos justos en la posición de 5», dijo– han desencadenado que el foco de las carencias del equipo se haya centrado en los hombres altos de la plantilla. El runrún ya ha llegado al seno del club malagueño, pese a que por ahora se está cumpliendo los objetivos marcados de estar en la Copa del Rey y en el Top-16 de la Eurocup. Pero ya se habla de cambiar jugadores, de errores cometidos en verano, de que la plantilla se pensó con unos profesionales pero al final llegaron otros…

La cuestión que hay ahora encima de la mesa es si el Unicaja va a acudir al mercado para traer a un pívot que le aporte más equilibrio al equipo. Plaza mantiene que no hay un abuso premeditado del tiro exterior y que él siempre busca un equilibrio de 60 % de aportación del juego exterior y 40 % del juego interior. «No lo estamos consiguiendo, honestamente», declaró.

Ayer, en la comparecencia de Plaza previa al partido de hoy ante el Cedevita (20.45 horas, Andalucía TV), el técnico catalán fue cuestionado sobre la opción de una incorporación. El entrenador dijo que no se plantea fichar a nadie, pero resaltó que «otros equipos» se pueden permitir un juego interior más completo que el del cuadro malagueño. «El Unicaja ha de ser consecuente con lo que ha fichado. Cuando alguien va mal o hay lesiones, lo fácil es pensar en alternativas. Hay que asumir lo que hemos fichado e ir mejorándolo», dijo el técnico cuando fue cuestionado por Ndiaye. «Carlos Jiménez (secretario técnico del club) siempre está buscando alternativas, no sólo en este puesto, en todos, y si surgiera algo, seguro que él lo plantearía. Pero yo me centro en lo que tengo», afirmó.

El entrenador trató de explicar el fichaje de Ndiaye, jugador muy cuestionado por la afición y con bajo rendimiento por ahora. «Musli y Mbakwe eran una pareja muy sólida, no sé quién sería titular. Después –tras la salida de Mbakwe por problemas físicos– hubo que cambiar cromos tarde y eso no te permite ajustar tan bien como si lo hubieras hecho a principios de verano. Si Musli pudiera jugar 25-26 minutos por partido, Ndiaye sería un gran complemento». argumentó.

Omic, ofrecido

El entrenador enfatizó que el quinto pívot del Unicaja es Viny Okouo, con el que están muy contentos pero que no puede asumir responsabilidades por su inexperiencia. «En otros equipos el quinto pívot no es un chico de 19 años; tienen un americano o un jugador que ha estado con la selección española», dijo.

Mientras el técnico deja entrever que vería con buenos ojos un fichaje, al club de Los Guindos han empezado a llegar ofrecimientos, algo habitual en estas circunstancias. Uno de ellos es el de Alen Omic, pívot esloveno de 2,16, como publicó ayer ‘Gigantes del Basket’. Omic, que hizo el año pasado una gran temporada en el Gran Canaria, fichó por el Efes, club que pagó su rescisión de contrato. Ahora, apenas juega en la Liga turca y la situación del país tampoco es la más idónea, por lo que su agente, David Carro, está intentando sacarlo de allí y lo ha ofrecido al Unicaja. Tiene un caché elevado, no es un hombre muy complementario a Musli y ya se descartó en su día, por lo que no parece probable su llegada. El Efes también ha intentado, sin éxito, mandarlo al Cedevita a cambio de Miro Bilan. Además, sólo un jugador de los considerados ‘cupo’ podría ocupar el puesto de Okouo, salvo que se prescinda de otro profesional de la plantilla. No es el único nombre que ha llegado al club, aunque por ahora no se ha realizado ningún movimiento significativo.

Plaza sigue mostrándose optimista. Cree en su equipo y en que su momento llegará.«Sigo teniendo buenas sensaciones, lo digo de verdad y ya sabéis que no soy nada bravucón», comentó ayer a los periodistas.