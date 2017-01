Plaza: “Los jugadores han entendido el sacrificio que requieren estos partidos”

Pese a no partir con buen pie en el encuentro, el Unicaja volvió a vencer en el Carpena en un partido que ha supuesto la segunda victoria de los de Plaza frente al Cedervita en Eurocup. “En el aspecto estadístico estamos contentos. La mejor sensación que me llevo ha sido en cuanto a la actitud defensiva. Hemos conseguido rebajar la media de puntos de los rivales”, explicó el técnico cajista en rueda de prensa tras el encuentro. “Jugábamos con el equipo con mejor tasa de rebote de la Eurocup. Podemos jugar mejor, pero os jugadores han entendido el nivel de sacrificio que requieren estos partidos. En lo colectivo, tengo que decir que me ha gustado”, añadió.

Afianza así el Unicaja su continuación en la competición europea, aunque todavía con errores que intentar remediar. “Nuestros números no son malos, son mejorables. Cualquier equipo de la ACB firmaría por acabar un partido con un 30% de acierto en el tiro de triple”, aseguró Plaza. A lo que añadió: “Estamos en la línea correcta”. Aunque más allá de los números, están los jugadores. Y es que el Carpena volvió a mostrarse en desacuerdo con algunos de los cambios que realizó el técnico durante el partido: “Es culpa mía darle la libertad a algunos jugadores que, estando en otro lugar igual no podrían hacer nada”, sentenció. A lo que añadió: “En baloncesto solo pueden jugar cinco. Yo nunca actúo de forma personalizada con un jugador, no me echo arena en los ojos ni tomo las decisiones en contra de nada ni de nadie. No hay que sacar las cosas de contexto, estábamos jugando bien y había que mantener la tónica”, argumentó sobre el hecho de que sentara a Wazcynski tras situarse como máximo anotador hasta el momento.

Nedovic fue otro de los mayores anotadores del Unicaja con 12 puntos, aunque la suerte volvió a correr en su contra. Y es que tras una caída en el último cuarto, se vio obligado a volver al banquillo con molestias en la rodilla. Sin embargo, todo apunta a su pronta recuperación: “Él quería volver al final del partido, pero no es fiable lo que él me diga. Prefiero reservarlo. Nedovic descansará mañana y esperamos que el domingo pueda volver a jugar al mismo nivel”, explicó Plaza.

El domingo, contra el UCAM de nuevo en casa. “El partido del domingo para mí es un partido Play-off, nos costó mucho. Va a requerir lo mejor de nosotros”, comentó el entrenador, quien también valoró a su próximo rival en Eurocup, con el que se enfrentarán la semana que viene. “Ahora mismo, firmo una victoria ante el Valencia, ay sea por un punto o, incluso, haciendo un partido feo”, sentenció.