Omic ya admite la posibilidad de salir cedido al Unicaja

La posibilidad de que Alen Omic recale cedido en el Unicaja está cada vez más cerca. El jugador abordó esta posibilidad en una entrevista concedida al periódico 'Siol' de su país, en la que reconoce que no está teniendo los minutos que esperaba en el Efes, en el que sólo juega los encuentros de la Euroliga y con poco protagonismo.

Respecto a su préstamo al Unicaja, el pívot de 2,16 metros, fue claro. "Si esto ocurre, probablemente iré allí este mes. De lo contrario, me quedaré en Turquía hasta el final de la temporada. Veremos lo que ocurre. La alternativa es continuar aquí y entrenar duro para esperar la oportunidad", dijo.

Omic no está jugando la Liga turca debido a que el Efes debe contar con un mínimo de jugadores nacionales en cada partido, y él está siendo el descarte de Velimir Perasovic. "En los dos últimos partidos de la Euroliga he jugado algo más, pero un jugador joven necesita jugar un par de partidos por semana. Así podré evolucionar. La gente joven necesita minutos. Con dos partidos no tienes problemas con autoestima. No busco nada especial, sólo estar en la rotación. Tengo que ser paciente y esperar mi oportunidad. Como un león estaré preparado en cuanto llegue, porque estoy trabajando duro. En cada entrenamiento llego una hjora antes y me quedo una hora más entrenando cuando acabamos. Trabajo un mucho para mejorar mis carencias", recalcó.

Otra cosa que preocupa a Omic en su aventura turca es la seguridad debido a la ola de atentados que está viviendo Estambul, además del golpe de Estado que se registró meses atrás. "Estas cosas no ocurre en España, donde puedes llevar una vida tranquila de sol y playa. La verdad es que estoy preocupado por todos estos ataques terroristas. La gente dispara, pone bombas… Siempre estoy asustado cuando conduzco hacia el entrenamiento, porque no sabes qué puede ocurrir. Antes de los partidos hay cientos de policías y guardias de seguridad. Estas cosas se te quedan grabadas y dan mucho que pensar. Esto no pasa en España. Si soy sincero, tengo miedo cuando voy a algún sitio, así que a veces prefiero no salir", dijo en declaraciones al periódico 'Siol'.