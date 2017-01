Omic: sí, pero cedido

Alen Omic tiene todas las papeletas para reforzar al Unicaja de aquí al final de la temporada. Lo hará como cedido en cuanto se cierren las negociaciones que están abiertas con el Efes para traerlo a Málaga lo antes posible. El elevado salario y el año extra de contrato que tiene firmado con el conjunto turco impedirán cualquier otra forma de cerrar el asunto.

Anoche firmó una pobre actuación ante el Panathinaikos Alen Omic pudo jugar anoche su último partido con el Efes esta temporada. Lo hizo en la pista del Panathinaikos donde su equipo perdió con polémica por 92-81 después de que Mike James forzase la prórroga para los griegos tras anotar tres tiros libres fruto de una cuestionable decisión de los árbitros. El pívot esloveno jugó cinco minutos en el primer cuarto, pero luego casi no intervino en el partido, hasta acabar con nueve minutos en la pista. En ese tiempo sólo anotó una canasta de las tres que intentó, perdió un balón e hizo tres faltas para una valoración de -3. El Efes juega mañana domingo contra el Besiktas, aunque Omic no está participando en el campeonato turco para que su equipo cumpla con los cupos de jugadores nacionales. Si se cierra su cesión al Unicaja, anoche pudo jugar su último partido con el conjunto de Estambul.

El entorno del jugador explicó ayer a SUR que en ningún caso se ha contemplado otra fórmula para poder concretar la operación. Omic no tiene minutos en el Efes y se le busca un destino de calidad para que no se estanque tras la buena temporada que firmó en el Gran Canaria la campaña anterior. La realidad es que sólo de este modo el club de Los Guindos podría asumir contar con este jugador. Su salario para esta temporada es de 550.000 euros netos, mientras que la siguiente asciende a los 750.000, y siempre sin perder de vista que en Turquía los jugadores tributan el 15 %. De este modo, también se aclaró que el Unicaja tendría que hacer frente a unos 120.000 euros, una cantidad asumible por lo que falta de temporada.

Se da la circunstancia de que Omic fue descartado como refuerzo por el Unicaja el pasado verano porque los informes que manejaba el cuerpo técnico no eran positivos, a pesar de que fue una de las revelaciones de la temporada y acabó con una media de 12 puntos y 7 rebotes. Fue un balance positivo teniendo en cuenta que era su primera experiencia fuera de Eslovenia después de desarrollar toda su carrera en las filas del Zlatorog Lasko y del Union Olimpia.

Fuentes del Unicaja no se atrevieron a asegurar que la operación se puede cerrar de forma inmediata, aunque sí que se mostró optimismo para poder concretarla antes de la próxima semana. Esto es un riesgo, pues fuentes cercanas al jugador confirmaron que son varios los equipos que ya se han postulado para hacerse con su cesión. Hay que recordar que Omic ya no puede jugar en la Euroliga, al menos en esta fase, y que no juega en la Liga turca con el Efes por problemas de cupos. La posibilidad de que se le encuentre un sustituto en su actual club lo agilizaría todo.