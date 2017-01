Omic ya es jugador del Unicaja

La confirmación llegó desde Turquía. El Efes hizo oficial esta mañana la cesión del pívot esloveno Alen Omic (24 años y 2,16 metros) hasta el final de la temporada.

El jugador no estaba teniendo minutos en el conjunto turco, al no poder disputar la liga de aquel país por motivos de cupos y ser el descarte habitual de Velimir Perasovic. En la Euroliga tampoco está jugando demasiado y su media de minutos es de nueve por partido. Así las cosas, el Efes consideró que lo mejor para no frenar su progresión era cederlo y el Unicaja será su destino hasta junio. Tiene firmado un contrato de un año más con el equipo de Estambul y allí regresará al final de la temporada, pues su ficha es inasumible para el Unicaja (750.000 euros netos).

Ahora el Unicaja debe desprenderse del senegalés N´Diaye, que ha demostrado no tener el nivel para un equipo como el malagueño, pese a que su fichaje fue una petición del cuerpo técnico. Hay que recordar que el jugador llegó con la Liga empezada después de un mes de espera para suplir a Mbakwe. Aunque Omic llegue este mismo lunes, se da la circunstancia de que no podrá debutar el miércoles en la Eurocup ante el Valencia, pues el plazo de inscripción se abre justo después de ese encuentro. Sí podría debutar el siguiente fin de semana ante el Zaragoza.