Omic pasa el reconocimiento médico y se entrena con el Unicaja

Jornada intensa para Alen Omic. El esloveno ya es a todos los efectos jugador del Unicaja después de pasar ayer el preceptivo reconocimiento médico. El pívot se ejercitó por la tarde a las órdenes de Plaza y empezó a asimilar los conceptos que el técnico quiere que desarrolle en la pista.

Omic llegó a mediodía en un vuelo directo desde Estambul, casi al mismo tiempo que el sorteo de la Copa del Rey emparejaba a su nuevo equipo con el Barcelona. No había tiempo que perder, así que el jugador se desplazó al Hospital Quirón donde fue sometido a todo tipo de pruebas para verificar su correcto estado físico. No es algo esto que se pueda pasar por alto en el Unicaja, pues los precedentes de Richard Hendrix y Trevor Mbakwe están todavía demasiado recientes, así que no conviene arriesgar. En cualquier caso, Omic es un jugador mucho más joven (24 años) y que no ha sufrido lesiones graves.

Sin bajas en el partido clave por el liderato ante el Valencia El Unicaja llega al partido de mañana (20.45 horas) en la Eurocup ante el Valencia sin bajas. Es el primero de los dos encuentros que decidirán el liderato en el grupo H, pues los dos equipos volverán a enfrentarse la próxima semana en el pabellón de la Fuente de San Luis, un partido para el que casi ya no quedan entradas. El Unicaja se ejercitó ayer con todos sus efectivos, también Omic, aunque este no puede jugar al no poder ser inscrito todavía.

Las pruebas fueron positivas y Omic cruzó la acera para entrenarse con sus nuevos compañeros y ponerse por primera vez a las órdenes de Joan Plaza. No tendrá excesivos problemas el pívot para adaptarse al vestuario cajista. Aunque tiene nacionalidad eslovena, nació en Bosnia, por lo que se entenderá sin problemas con los otros dos balcánicos del equipo, Dejan Musli y Nemanja Nedovic. Precisamente al escolta se arrimó durante el entrenamiento que realizó el equipo en el Palacio de los Deportes, con el que comenzó a preparar el encuentro de mañana ante el Valencia correspondiente a la tercera jornada de la Eurocup (20.45 horas).

N’Diaye jugará

Se da la circunstancia de que Omic no podrá disputar este partido. El plazo para inscribir jugadores para el torneo europeo se abre justo después del choque ante el conjunto naranja. Es por esto que el Unicaja ha optado por retrasar lo salida de N’Diaye del equipo, algo que podría hacerse efectivo después. Plaza, por su parte, es partidario de que se quede para elevar el nivel de los entrenamientos y, si fuese necesario, usarlo en la Eurocup, donde no hay restricciones de cupos, pues en la Liga la normativa obliga a contar con cuatro jugadores ‘formados localmente’ y que son Díaz, Suárez, Díez y Okouo. Sin embargo, parece que saldrá del equipo casi con toda seguridad, pues habría un equipo interesado en hacerse con sus servicios. Omic será presentado el jueves, una vez que se haya jugado el partido ante el Valencia, quizá por no descentrar en exceso a N’Diaye que mañana seguirá siendo importante.