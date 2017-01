Plaza: “Necesitamos la sexta marcha para ser capaces de competir contra el Valencia”

El Unicaja necesitará mañana (20.45 horas) su mejor versión si quiere derrotar al Valencia en la Eurocup. Eso es lo que piensa Joan Plaza, que hoy analizó el encuentro que decidirá el liderato del grupo europeo.

“Es un cruce de caminos que la vida te pone delante. Has de escoger cuál coger. Nos hemos preparado para partidos de este tipo. Debemos acercarnos a nuestra mejor versión para ganarles. Sabemos lo que pasó en el partido que perdimos aquí. Veremos si lo que hemos invertido en tiempo y trabajo somos capaces de competir y ganarles”, dijo el técnico.

Los dos equipos ya se han enfrentado esta temporada en la Liga ACB. El 10 de diciembre el Valencia ganó en Málaga por 83-91, así que el Unicaja ya está avisado del potencial de su rival. “Creo que hemos mejorado respecto a ese partido. Hay cuestiones pendientes de resolver como cerrar bien los partidos, con menos dientes de sierra y alcanzar equilibrio interior y exterior. Hay que defender a un nivel más alto, aunque hemos mejorado. El Valencia mantiene una gran efectividad, nos sacan dos partidos en la liga y Kravtsov le da una gran profundidad de banquillo. Es un equipo muy bien pertrechado y parido. Mañana necesitamos jugar con la sexta marcha para ser capaces de competir contra ellos”, analizó el técnico.

El preparador catalán no podrá contar mañana con Alen Omic, el último fichaje del equipo, que tendrá que esperar hasta la siguiente jornada para jugar en la Eurocup. “Las primeras sensaciones son buenas, aunque el primer entrenamiento fue corto. Sabemos que tiene ganas de jugar minutos, sabe a qué viene. He utilizado todos los canales habidos y por haber para hacerle llegar lo que queremos. He hablado con sus compañeros de equipo y compañeros de selección. Tenemos que esperar que a coja el nivel y se encuentre cómodo para dar lo mejor de sí mismo”, explicó.

Respecto al emparejamiento con el Barcelona en la Copa, Plaza no quiso profundizar, pues considera que todavía queda demasiado lejos. “La Copa la veo lejos. No sé valorar lo que pasará, porque no evalúo más allá del partido contra el Valencia. Son rivales complicados y queremos llegar en las mejores condiciones. La semana anterior jugamos contra el Madrid y la idea es llegar bien e integrar a Omic. Además hay otros partidos de Eurocup que son los que ocupan mi cabeza”, finalizó.