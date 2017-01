Con el debido respeto, y a título exclusivamente deportivo, pero si alguien sobra en este equipo, es el entrenador. No transmite nada, no ilusiona en este momento. NADIE entiende sus "rotaciones", NADIE entiende el empleo de jugadores en puestos antinatura (Fogg, Suárez...), NADIE entiende sus explicaciones en ruedas de prensa que resultan poco comprensibles, NADIE sabe a qué jugamos (choca eso de "entrenamos mejor que jugamos" ... Pero evidentemente, en este país, eso de dimitir no es un vocablo que se conozca. Creo que la entidad a nivel deportivo se juega mucho esta temporada, y reducir los objetivos a conseguir a los que se han comentado, es un varapalo para la afición de Unicaja y todo un despropósito para recuperar a la misma. Puede ser que mi desconocimiento de basket haga distorsionar la realidad. Lo admito humildemente, pero somos más de uno y de dos lo que pensamos igual.