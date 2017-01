Plaza: «Con 27 puntos encajados en el tercer cuarto, es imposible ganar»

Trató Joan Plaza de explicar tras el partido el apagón que sufrió su equipo en el tercer cuarto. En un encuentro que había encarado bien, el Unicaja salió del vestuario en la segunda mitad como alma en pena y dejó que el Valencia le endosara un parcial de 9-27, que marcó el devenir del choque. «Estamos jodidos por perder, porque en principio pensábamos que teníamos el partido en los parámetros que queríamos. En el tercer cuarto no salimos con el ritmo necesario y les hemos permitido meter 27 puntos en el tercer cuarto; así es casi imposible ganar», dijo el entrenador. Para el entrenador del Unicaja, su equipo no mereció ganar ante el Valencia: «Hemos de ser capaces de ser proactivos defensivamente, de no vivir de rentas. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de no dar por sentado nada», afirmó.

El preparador catalán admitió que ese bajón del tercer cuarto «pasa a menudo, pero no siempre. Los jugadores tienen tendencia a esperar a que las cosas vayan mal para poner una marcha más», dijo. Plaza defendió que pidió el tiempo muerto en el tercer cuarto cuando creyó oportuno -«no podemos pedir un tiempo muerto cada vez que queramos, antes agotas otras opciones»- y dijo que a su equipo le falta un punto de experiencia. El entrenador aseguró que Omic, último fichaje del equipo, jugará el domingo en Zaragoza y que aún no ha decidido el descarte.

El técnico del Valencia, Pedro Martínez, aseguró que le pidió tranquilidad a sus jugadores en el descanso y que esperaran su momento. «Hemos sido pacientes y en la segunda mitad hemos jugado francamente bien», declaró.