Nedovic lidera el triunfo del Unicaja en Zaragoza

El Unicaja logró un convincente triunfo en la pista del Tecnyconta Zaragoza (77-82) liderado por un gran Nemanja Nedovic que logró 24 puntos y 5 asistencias. El encuentro estuvo muy igualado hasta el último cuarto en el que un parcial de 0-8 puso las cosas de muy de cara para el conjunto que dirige Joan Plaza. El esloveno Alen Omic debutó en las filas malagueñas, aunque estuvo discreto y se quedó sin anotar.

NarraciónAsí contamos el partido minuto a minuto

En el comienzo del choque, el cuadro cajista no tuvo problemas para ponerse rápidamente por delante porque el Zaragoza estaba muy impreciso y no lograba encontrar a Norel. A los cinco minutos ganaba 5-11. Era de esperar que el acierto local mejorase, y así fue. Benzing castigó a Musli desde el exterior, y la segunda falta del serbio permitió el estreno de Omic. Parece que había la idea de buscar al esloveno en las acciones de bloqueo y continuación. Lo intentó Nedovic, pero no hubo manera. Es algo que no ha hecho el Unicaja en toda la temporada y cambiar de estilo no es fácil (13-16, min.10), y menos con un jugador nuevo.

El juego del conjunto malagueño dejaba mucho que desear y sus errores permitieron que el Zaragoza no tardase en empatar el choque, primero, y a ponerse por delante, después (24-21). Los de Casadevall se aprovecharon del atasco ofensivo del Unicaja, con sólo dos canastas en cinco minutos. Como Omic y Musli tenían dos faltas, Plaza optó entonces por jugar sin pívots (Suárez, Brooks, Díez, Nedovic y Smith), en parte para reactivar su defensa. El equipo dio un estirón con un parcial de 5-9 para situarse (29-33). Ahí se quedó el Unicaja porque los dos últimos minutos de la primera parte fueron realmente malos, con continuas pérdidas y cediendo demasiados rebotes, lo que permitió a su rival llegar por delante al descanso (34-33).

El comienzo de la segunda parte trajo un panorama casi desconocido en el juego del Unicaja, que busco con insistencia a Musli. En las primeras acciones le costó un poco superar a Norel, pero luego el pívot del conjunto malagueño estuvo imparable, tanto de espalda al aro, como en las acciones de bloqueo y continuación hasta lograr 10 puntos seguidos (45-45). El equipo de Plaza no lograba distanciarse porque el Zaragoza también explotaba su ventaja en el emparejamiento entre Benzing y Waczynski, en el que alemán superaba al polaco con facilidad. Sin embargo, la aparición de Nedovic y Waczynski desde el perímetro amplió el repertorio cajista que firmó unos buenos minutos (49-53). El regreso de Jelovac al partido volvió a equilibrar el choque y el tercer cuarto se cerró con un canasta Nedovic sobre la bocina (57-60).

El arranque del último cuarto fue perfecto con dos triples seguidos de Fogg y Nedovic, que estaba firmando un partido sobresaliente, y luego anotó Musli. El choque empezaba a romperse (57-68), pero el Unicaja le dio aire a su rival al fallar tres ataques seguidos. Pese estas concesiones y que el Zaragoza se colocó a sólo seis puntos (62-68) se produjo una acción clave. Bellas fue sancionado con una técnica por protestar una falta sobre Fogg en un triple. El estadounidense anotó los tres tiros libres y también el de la técnica (62-72). Con esta renta y 5 minutos por delante, Nedovic se adueño del encuentro luciendo todo su talento con penetraciones y desde la línea de tres. La renta malagueña pudo ser más amplia, pero se relajó en exceso hasta el 77-82 final.