La primera paliza de la temporada del Unicaja

A principios de mes, tras perder en la pista del Real Betis, Joan Plaza hizo una defensa a ultranza de su equipo. Algo lógico y totalmente comprensible. Dijo que la diferencia del Unicaja con sus rivales directos no era tan amplia. Que el equipo estaba «en camino» y que, a diferencia de la anterior campaña, ya no se perdían partidos por más de 20 puntos. También dijo aquello de que esto no era Disneylandia.

Efectivamente, ayer se demostró que el cuadro malagueño, cuando se enfrenta a retos importantes, está más próximo a ser el pasaje del terror que un parque de atracciones. En la pista del Valencia, el cuadro malagueño recibió la primera gran paliza de la temporada, tras perder por 24 puntos. Hasta ahora, la peor derrota de la campaña había sido por 12 puntos ante el Bayern o por 11 ante el Real Madrid. No había habido resultados en contra escandalosos. Hasta ayer.

El 86-62 recibido ayer es ya la peor derrota de esta temporada y una de las peores en la amplia trayectoria europea del cuadro malagueño. No se le acerca a aquel mítico –por desastroso– 105 a 52 encajado en la pista del Joventut en la Euroliga en 2006, pero los 24 puntos de desventaja de ayer suponen la séptima peor derrota europea en toda la historia del club. Un partido para olvidar.