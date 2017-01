Jiménez: «No hay ninguna desconfianza en el equipo ni en el entrenador»

Andan revueltas las aguas del Unicaja tras la dura derrota del equipo malagueño en la pista del Valencia, la más abultada de la temporada y unas de las peores en la historia del club en Europa. Los objetivos mínimos deportivos se han cumplido por ahora –pasar al Top-16, clasificarse para la Copa del Rey–, pero las sensaciones en torno al equipo son malas. El juego del equipo no convence, la plantilla está descompensada y entre la afición crece el descontento.

Reunión en Los Guindos de los dirigentes El secretario técnico del Unicaja fue el representante del club en la Fuente de San Luis y presenció en directo el descalabro del Unicaja. En la tarde de ayer, poco después de regresar a Málaga, se produjo una reunión en Los Guindos entre los dirigentes del club, con el presidente Eduardo García a la cabeza, para analizar la situación del equipo y el juicio por el ‘caso Mbakwe’. Antes de eso, por la mañana, el Unicaja anunció la marcha del temporero Juan José García, que ha estado cuatro meses con el equipo malagueño. El paso de García por Málaga ha sido curioso, ya que se le fichó en pretemporada para ayudar a los entrenamientos, ante las ausencias y las lesiones. A finales de septiembre firmó un contrato por dos meses y después lo renovó un más en dos ocasiones, hasta ahora. El ala-pívot ha jugado siete partidos, pero apenas unos minutos.

¿Qué opina la entidad de Los Guindos de la situación por la que pasa el equipo? Este periódico quiso ponerse en contacto con la directiva del Unicaja para responder a esta pregunta y fue el secretario técnico, Carlos Jiménez, el encargado de aportar la versión del club. «Por el momento la situación es de relativa tranquilidad», asegura el madrileño. «En cuanto a resultados, el equipo está dentro de lo previsible tanto en la Liga como en la Eurocup. Es verdad que a nivel de sensaciones, tras la derrota en Valencia no son las mejores; tenemos que buscar mayor solidez y regularidad para terminar la temporada lo mejor posible», argumenta. Cuestionado por cuál debe ser el objetivo del Unicaja esta temporada, el secretario técnico respondió:«El objetivo es competir cada día, y eso te llevará a los resultados. Debemos tener unos mínimos, como estar en la Copa o en los play-off. Lo de volver a la Euroliga es un deseo, pero no creo que sea un objetivo mínimo a marcar. Hay muchos equipos con un nivel parecido y hay que ser realistas».

Cambios en la plantilla

Pese a que hay jugadores que aún están lejos de lo que se esperaba de ellos, especialmente en el caso de Lafayette, pero también en hombres como Díez o Smith, el Unicaja mantiene que no se piensa por el momento en cambiar más piezas. «En el caso de Omic fue una oportunidad que tuvimos dentro del mercado, que nos podía dar un salto de calidad respecto a lo que nos aporta N’Diaye, que sigue formando parte de nuestra plantilla», afirma. «Del resto del equipo, creemos que están en su proceso de adaptación». Incluso con Lafayette, un nombre sobre el que se le preguntó al portavoz del club: «Encajar tres bases en una plantilla es difícil. El rol de Lafayette era más importante al principio y ahora otros compañeros están en mejor forma. Pero confiamos en que él demuestre toda la calidad y experiencia que tiene para ser un jugador importante». Insistió Jiménez en que no habrá «más cambios, siempre y cuando no sean necesarios, principalmente por lesiones. No estamos buscando hacer ninguna incorporación».

«Confiamos en que Lafayette demuestre toda la calidad y experiencia que tiene»

Tampoco en la parcela técnica, pese a que Plaza está perdiendo apoyos entre la afición: «No hay nada que comentar respecto al entrenador. No hay ninguna desconfianza en el grupo, estamos con el equipo y con el entrenador que tenemos. Y no es momento de tener dudas ni de insistir en generar polémicas, ese apoyo hay que mostrarlo entre todos, por mucho que cada uno tengamos nuestra opinión».

Respecto al malestar de la afición, el secretario técnico reconoce que el ambiente en la grada respecto no es el mejor, especialmente tras la derrota en Valencia, y trata de mandar un mensaje a los aficionados. «Nos gustaría que estuvieran de nuestro lado. Entiendo que la gente exprese su malestar, pero también entendieran que ese malestar puede ir en contra del equipo».