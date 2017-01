Partido de alto riesgo en el Palacio

Podría pasar como un partido más, pues el rival es accesible, pero la situación del Unicaja convierte el encuentro de este mediodía (12.30 horas, Movistar Plus diales 55 y 56) ante el Fuenlabrada en un choque de alto riesgo. La penosa imagen ofrecida en la pista del Valencia en la Eurocup ha disparado las dudas sobre una plantilla que pasado el ecuador de la temporada no termina de carburar y no se le adivina un estilo y una idea clara de juego.

Quizá esto último sea lo que más preocupa a los aficionados, que han comprobado que es complicado que se alcancen los objetivos mínimos marcados, entre ellos el regreso a la Euroliga, algo para lo que, por ejemplo, el Valencia está mejor posicionado. Con el rendimiento de algunos jugadores cuestionado, además de la gestión que Plaza hace de ellos, el Unicaja está obligado a ganar al conjunto madrileño, en parte porque es una de las pocas treguas que le dejará el calendario en las próximas semanas se medirá al Alba Berlín, Gran Canaria, Cedevita, Real Madrid y Barcelona.

Lo llamativo de este malestar generalizado es que el conjunto malagueño está bien posicionado en la Liga (es sexto), pero después de cuatro meses se ha comprobado que carece de mimbres para estar un poco más arriba. Sólo dando la sorpresa en la Copa del Rey o mejorando mucho de aquí al final de la temporada podrá recuperar la confianza de sus aficionados.

Hoy tiene una buena oportunidad, aunque el Montakit Fuenlabrada es un equipo incómodo y que ya en la primera vuelta le puso las cosas muy complicadas. El conjunto que dirige Jota Cuspinera ha ganado cinco de los seis últimos partidos, en los que sólo perdió hace dos jornadas ante el Baskonia, aunque podría acusar el esfuerzo realizado en la Eurocup ante el Lokomotiv.

A pesar de perder al pívot Diagné, repescado por el Barcelona, tiene un bloque muy peligroso, con una línea exterior capaz de generar muchos puntos por medio de Cruz, Popovic y Paunic. Por dentro destaca el estadounidense Smits, un ala-pívot que esta temporada ha disparado su rendimiento, y cuenta con el veterano Sekulic, que siempre responde. En Málaga se estrenará el excajista Hettsheinmeir, que es el reemplazo de Diagné, y que en el Unicaja tuvo un rendimiento muy bajo.