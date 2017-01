Plaza: “Esta victoria era buena después del mal resultado ante el Valencia”

Tras la sonada derrota ante el Valencia en la Eurocup, el Unicaja partió hoy con hambre de victoria ante el Fuenlabrada en Liga. Una necesidad del equipo por demostrar su valía que terminó por traducirse en el marcador del Carpena, que finalizó 89-73. “Esta victoria era buena después del mal resultado del otro día”, se sincera el técnico cajista, Joan Plaza, en rueda de prensa tras el encuentro. “Nadie está contento después de la derrota del otro día, nos demostraron que no podemos bajar la guardia. Tenemos que ser capaces de defender mucho mejor, no rendirnos. No es la imagen que queremos dar, si tenemos que perder otro día, que sea de una forma más razonable”, añade.

Sobre la actuación del Unicaja ante el cuadro madrileño, Plaza destacaba: “A veces pensamos que ganar a un equipo como el Fuenlabrada en casa es fácil, pero es un equipo que venía de hacer muy buenos partidos. Es una victoria que tenemos que valorar y que hemos merecido. Hemos mantenido un tono de coherencia en todo lo que estábamos pidiendo”. A lo que añade: “Estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores, a veces incluso en exceso, por ese exceso de tensión que se acumula en las piernas cuando hay que defender fuerte. Ha habido un equilibrio de tiros interiores y exteriores, algunos de ellos fallados, de los que te satisfacen como entrenador porque sabes que se acabarán por meter a la larga. En general, una buena presión colectiva”.

Un trabajo colectivo que se hizo notar en la cancha en un partido en el que todos los jugadores de la plantilla tuvieron minutos de juego. “No me interesa ganar de más de veinte sin hacer jugar a todos. Tenemos que administrar los minutos”, comenta el técnico. Incluso N’Diaye estuvo presente pese a la incertidumbre sobre su futuro en el Unicaja. “Mientras él esté aquí seguirá siendo un jugador nuestro a pleno rendimiento”, explica Plaza. También se dejó ver en el Carpena, la última incorporación del conjunto, Omic. Cuestionado sobre él, Plaza comenta: “Es una persona que requiere más tiempo porque pasa de jugar una media de 6 a los 18 minutos, con un nivel de responsabilidad más alto y tocando más balones… Queremos que se equivoque porque la larga serna buenos tiros… Creo que ha tenido un buen nivel de actividad defensiva. También tiene que acostumbrarse a este es un arbitraje exigente de la Liga ACB Además tiene que medir su nivel de exigencia porque a veces le hace cometer algunas faltas gratuitas”.

Plácida victoria de los locales, aunque Plaza continúa recibiendo pitos por parte de la grada. “La gente tiene que ver que es lo mejor... La gente es libre de hacer lo que quiera, esto no va a afectar a mi forma de trabajar. Lo único que quiero es sacar el mejor partido del equipo y dejarme la piel”, asegura.

Por su parte, el entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Cuspinera, cabizbajo tras la derrota, explica en rueda de prensa: “El Unicaja, evidentemente ha sido el justo vencedor del partido, lo han dominado por completo. La clave del partido han sido los 4 primeros minutos del tercer cuarto, donde nosotros ni atacábamos ni defendíamos, lo cual reflejaba como estábamos. A partir de ahí el partido está roto. Han aprovechado para coger 22 puntos de ventaja. No hemos sabido atacar o lo hemos sabido hacer tan solo al final del partido”.