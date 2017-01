El Palacio baja el pulgar

El público es soberano y se pronunció como en el circo romano. Ayer, cuando el ‘speaker’ del partido presentó a Joan Plaza, los pitos y silbidos llenaron las gradas del Palacio de los Deportes. Es llamativo el cambio de opinión que se ha producido entre los aficionados del Unicaja respecto al entrenador catalán. Plaza fue venerado y ovacionado como ningún otro técnico no hace muchos meses. Llamaba la atención aquello porque no ganó ni ha ganado nada, pero representaba la solución a años de malos resultados. Pero los que antes aplaudían ahora pitan. ¿Qué ha pasado entre medias? La masa social del Unicaja quizá se ha cansado de los vaivenes en la construcción del equipo, los errores en la planificación y la falta de regularidad. El público sólo entiende de partidos ganados y perdidos, pero en el caso del Unicaja esto no se cumple. El equipo es sexto en la Liga, mantiene sus opciones en la Eurocup intactas y en la Copa del Rey todo puede pasar. Es decir, los resultados no son malos, pero sí la sensación de que no hay para más. Es un problema de fondo, quizá de cambio de ciclo, de desgaste. Pero, ojo, los resultados lo cambian todo.

En pie por Alberto Díaz

Omic ayuda a levantarse a Alberto Díaz / Álvaro Cabrera

El Palacio de los Deportes se rindió ayer a la exhibición de Alberto Díaz. Fíjense que sólo anotó dos puntos en el partido, pero a veces no hace falta adornarse en la estadística para crecer como jugador y ser importante dentro de un equipo. Cuando Stefan Markovic llegó al Unicaja se le criticaba que era un mal lanzador de tres puntos y cosas así. Sin embargo, el serbio demostró que está entre los mejores bases de Europa haciendo mejores a sus compañeros y a su equipo. Díaz va en esa dirección a base de trabajo, orden y una mente prodigiosa para adaptarse a la exigencia de un equipo profesional. Hacía tiempo que la afición no se identificaba así con un jugador.

El Unicaja iguala al Baskonia

El Unicaja se vio beneficiado ayer por la victoria del Barcelona en la pista del Baskonia. Esto ha permitido al conjunto malagueño alcanzar al vasco en la clasificación, pues ambos tienen ya 12 triunfos y seis derrotas. Sin embargo, no lo supera por el mejor ‘basket average’ del equipo de Vitoria. La jornada fue positiva para el Unicaja, que ahora cuenta con dos triunfos de renta sobre el Andorra, que es séptimo, un colchón importante antes de medirse al Gran Canaria y al Real Madrid, dos pruebas de nivel para los de Plaza.