Plaza: "El equipo está bien, aunque a todos nos hubiera gustado ganar un par de partidos más"

El Unicaja se juega esta semana su pase a los cuartos de final de la Eurocup, con un trascendental partido este miércoles ante el Alba Berlín (20.45 h) en el que el cuadro malagueño puede ganar de manera definitiva el billete a la siguiente fase.

Lo hace justo una semana después del varapalo sufrido en Valencia, en el peor partido de la temporada para el conjunto malagueño. La victoria ante el Fuenlabrada del domingo calmó algo las aguas, pero el Unicaja tendrá que demostrar ante el Alba que está dispuesto a pelear por todo en esta Eurocup. El entrenador del Unicaja considera que el equipo, pese a las derrotas ante el Valencia o las críticas de la grada, está en buena dinámica: "El equipo está bien y somos conscientes de la importancia del partido de mañana, aunque a todos nos gustaría haber ganado un par de partidos más", dijo el entrenador. "Estamos con los objetivos intactos en todas las competiciones, algunos jugadores están mejorando, los jóvenes cada vez tienen más presencia y los dientes de sierra que tenemos ya aparecen menos", dijo.

Plaza espera un partido distinto mañana al que ganó el Unicaja en la pista del Alba. "Kikanovic no jugó en su pista y eso les da una profundidad que no tuvieron allí. Es un pívot que hace 20 puntos de media y eso junto a la verticalidad de hombres como Milosavljevic o Siva les convierten en un equipo peligroso, que mete 86 puntos de media por partido. En defensa también hacen muchas alternativas, son capaces de presionar en toda la pista o de ponerse en zona", afirmó.

Sobre el Unicaja, el entrenador considera que no está tan lejos de los equipos que están dominando tanto la Liga Endesa como la Eurocup. La dinámica del equipo no es mala, aceptando los errores, estamos empatados en la ACB con equipos de Euroliga, a dos victorias de los primeros... Los jugadores han de ver que no estamos lejos de los que dominan las competiciones. Estamos trabajando cosas desde hace meses que se usarán, pero no cuando pierdes por 20, sino que te puedan cambiar el rumbo del partido cuando pierdes de 5 o de 7. Hay muchas cosas que llevamos meses trabajando y que aún no se han visto", dijo.

Plaza animó a la gente a acudir mañana al partido y aseguró que el público "es soberano y puede decir lo que sea" en cuanto a las críticas de los espectadores en los últimos partidos.