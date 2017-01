A un triunfo de los cuartos de final

La Eurocup empieza a tomar forma y a mostrar el nivel que se le presuponía tras acoger a varios equipos que se quedaron fuera de la Euroliga. Khimki, Valencia, Hapoel, Lokomotiv o Bayern tienen potencial suficiente para estar en la élite europea. También el Unicaja, por supuesto, aunque de ahí a que se cumple ese reto queda mucho camino. Para empezar, el cuadro malagueño tendrá que demostrar que está entre los mejores ocho equipos del campeonato y disputar los cuartos de final. Un objetivo mínimo que puede refrendar hoy en el Palacio de los Deportes (20.45 h.) ante un Alba Berlín que apura sus opciones de seguir con vida en la Eurocup. Tras la victoria ayer del Valencia ante el Cedevita (71-58), el Unicaja depende de sí mismo y se asegura el pase venciendo esta noche. Si pierde con los alemanes por menos de ocho puntos, le bastará con ganar en la última jornada en la cancha del Cedevita. Si pierde por más de ocho, necesitará ganar al Cedevita y que el Alba pierda su último partido contra el Valencia. El cuadro malagueño podría pasar incluso perdiendo los dos partidos, siempre que el Alba no gane al Valencia.

El Valencia supera al Cedevita y allana el camino del Unicaja Le interesaba al Unicaja que el Valencia venciera ayer al Cedevita, para dejar así al cuadro croata ya sin ninguna opción de pasar a cuartos. Lo hizo el equipo de Martínez, que venció en su cancha por 71-58. El único que le puede arrebatar al cuadro malagueño la segunda plaza del grupo es el Alba, por lo que ganar hoy será determinante. El Gran Canaria, por su parte, logró romper la imbatibilidad del Lokomotiv y venció en Rusia por 66-68. La victoria del conjunto canario dejó al UCAMMurcia sin opciones de pasar a la siguiente fase.

El cuadro malagueño ganó en el partido disputado en Alemania por 69-77, pero Plaza considera que el partido de hoy no tendrá mucho que ver, sobre todo por la presencia del pívot Kikanovic, su mejor jugador, que fue baja en la primera vuelta. «Kikanovic no jugó allí y les da una profundidad a su juego, es un pívot que promedia 20 puntos por partido; tienen a jugadores como Gaffney o English, que conocen la Liga y la verticalidad de hombres como Milosavljevic o Siva. Tienen mucha eficacia en el triple y anotan 86 puntos por partido», dijo ayer el entrenador.

Tras el varapalo de hace una semana en Valencia, el Unicaja mostró una mejor cara ante el Fuenlabrada y hoy tiene un partido de esos que pueden cambiar el rumbo del equipo. Nedovic está regresando a su mejor versión, Omic se está integrando poco a poco y su presencia ha espabilado a Musli, Waczynski sigue con la muñeca afinada...

Plaza quiso mandar un mensaje positivo: «La dinámica del equipo no es mala, aceptando los errores; estamos empatados en la ACB con equipos de Euroliga, a dos victorias de los primeros... Estamos trabajando cosas desde hace meses que se usarán, pero no cuando pierdes por 20, sino que te puedan cambiar el rumbo del partido cuando pierdes por pocos puntos», afirmó respecto a sistemas tácticos que aún no se han mostrado. El entrenador pidió también unidad cara al partido de hoy y el apoyo del público:«Tenemos que sumar todos, el partido requerirá un ambiente intenso en el Palacio que demuestre que que queremos seguir al máximo nivel».