Plaza: «El equipo tiene hechuras de hacer algo bonito esta temporada»

Venció el Unicaja al Alba Berlín y el equipo malagueño ya está en cuartos de final de la Eurocup. Sigue quemando etapas, cumpliendo objetivos durante la temporada, aunque aún no se ha visto a un Unicaja regular y determinante. Pero Joan Plaza quiso ayer un claro mensaje de optimismo respecto a su equipo. Y lo hizo hablando de retos, de finales, de hacer “algo bonito” esta temporada. “Lo llevo diciendo tiempo; no dejo de tener buenas sensaciones, el equipo tiene hechuras de hacer algo bonito, no sé en qué medida ni en qué competición. Creo que el equipo está encontrando su camino. Defensivamente estamos más fuertes y ofensivamente más ordenados”, aseguró. Cuestionado por cuáles serían esos objetivos o logros satisfactorios en su opinión, Plaza dijo: “Estar en todas de las semifinales de la temporada sería bonito, y por qué no estar en una final e incluso ganarla”, afirmó.

El técnico catalán aseguró que no tiene preferencias sobre Bayern o Khimki como posibles rivales. “Lo que prefiero es llegar bien a cuartos, sin lesionados y en dinámica positiva. Los dos posibles rivales tienen un alto nivel. Son dos equipos muy complejos. Tenemos que intentar que el equipo llegue en las mejores condiciones tanto físicas como anímicas. Para eso tenemos ahora partidos muy duros”, aseguró.

Plaza reconoció que su equipo no fue capaz de cerrar bien el partido y que tuvo demasiadas pérdidas, pero consideró que la victoria del Unicaja fue justa. “Avanzamos, crecemos, algunos jugadores se tendrán que acostumbrar a este nivel de agresividad. Ya son eliminatorias directas y nadie va a regalar nada. Estamos creciendo en la línea adecuada. Estamos satisfechos en líneas generales, aunque con muchas cosas que mejorar”, comentó.