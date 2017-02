Plaza: "Un equipo de este nivel no puede cometer 21 pérdidas"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, lamentó la derrota de su equipo, y reconoció que las 21 pérdidas, con 16 en el primer tiempo, fueron un lastre excesivo para poder pelear por la victoria.

"Creo que el principal problema fueron los balones perdidos en los dos primeros cuartos, 16 es invitar al rival a que te gane. Es cierto que ellos estuvieron hiperagresivos, pero en cualquier caso esos 21 balones pérdidos son una gran rémora, además del rebote defensivo. Tuvieron demasiadas segundas opciones. Hubo pequeños detalles, como la calidad de McCalebb o los triples de sus tiradores… Ahí no tengo queja. El equipo ha competido y ha sido capaz de resarcirse. Pero un equipo de este nivel no puede cometer 21 pérdidas, al margen de la agresividad que ellos mostraron, porque eso te obliga a jugar lejos del aro. Hemos salvado el 'average', pero no es algo que me estimule excesivamente", analizó el entrenador del Unicaja.

Plaza destacó que la aportación del banquillo del Gran Canaria fue clave, pero también se quejó del diferente criterio arbitral. "Muchas veces salimos pensando que los que deciden los partidos son jugadores como McCalebb o Hendrix, pero cuando salió su gente del banquillo lo hizo con más energía. Subieron la intensidad tanto en el segundo cuarto como al principio. Eso no lo asimilamos bien. Luego es inadmisible la diferencia de faltas, pero no podemos estar pendientes del arbitraje. Estamos jugando a nivel profesional y no podemos sacar el pañuelo por estas cosas", asumió.