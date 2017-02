La prueba del algodón

El Unicaja se examina hoy en Las Palmas de Gran Canaria. No es una prueba final, pero sí que marcará en gran medida lo que se puede esperar del conjunto malagueño de aquí al final de la temporada tanto en la Liga ACB como en la Euroliga (19. 00 horas, dial 68 de Movistar Plus). El examinador no es otro que el Herbalife Gran Canaria, un rival complejo, de nivel y que pondrá a prueba la línea ascendente por la que atraviesa el conjunto malagueño en los últimos partidos.

Tres victorias seguidas en la Liga ACB y la clasificación para los cuartos de final de la Eurocup evidencian que el Unicaja se está recomponiendo tras el bofetón que se llevó en Valencia hace una semana y media. La incorporación y progresiva adaptación de Omic, que hoy se mide a su exequipo, ha tenido mucho que ver en esta mejoría que ha apuntado el Unicaja, confirmada con un trabajado triunfo ante el Alba Berlín el miércoles en el Palacio de los Deportes, en un partido en el que el conjunto malagueño aguantó la presión y reacción de un rival muy peleón.

El Gran Canaria quizá no tiene el nivel de la campaña anterior y en la ACB es octavo, pero esta misma semana ganó en la pista del Lokomotiv Kuban, además de pelear hasta el final ante el Valencia en la Liga. Es decir, es lo que se espera del Unicaja, un equipo competitivo y sólido, de ahí que el partido sea una buena vara de medir.

El Unicaja es consciente de que en el Gran Canaria Arena le espera un ambiente muy adverso, y debe andarse muy atento para que no se repita la debacle de la campaña anterior. Hace justo un año, el conjunto dirigido por Plaza perdió por 33 puntos, en lo que fue un ridículo con pocos precedentes y la derrota más abultada de los últimos 29 años.

Ningún jugador del Gran Canaria destaca en los principales apartados estadísticos, lo que reafirma esa idea de buen conjunto. Kuric es el máximo anotador, con 11 puntos por encuentro, y su excelente tiro de tres puntos.