Plaza: "El equipo está en disposición de hacer cosas interesantes"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, compareció hoy para analizar el partido de mañana ante el Cedevita (19.00 horas) que cierra el Top 16 de la Eurocup, pero la rueda de prensa fue derivando hacia el rendimiento de varios jugadores y su situación personal después de que el público le pitase en el último partido jugado por el equipo en Málaga.

En este sentido, el preparador barcelonés dijo sentirse tranquilo y seguro en el trabajo que se está realizando, al tiempo que volvió a afirmar que el equipo puede sorprender a algunos esta temporada y hacer algo "interesante". "Yo estoy fuerte y deseoso de hacer las cosas muy bien. Ya expliqué que el público puede expresar lo que quiera. Yo ya he dicho que el equipo está en disposición de hacer cosas interesantes, porque tengo sensaciones buenas. No sé lo que pasará, pero el nivel de entrenamiento es bueno para que así sea. Sobre los pitos no tengo nada que decir. Cada uno puede decir lo que quiera porque yo voy a centrarme en lo mío. Estoy tranquilo con el cuerpo técnico y con jugadores que creen en mi. Creo que van a pasar cosas interesantes y en esas subidas y bajadas que da la temporada, el público puede decir lo que quiera", dijo.

A Plaza se le cuestionó sobre si se ha sentido solo en esta situación, en el sentido de falta de respaldo por parte del club o de su equipo, algo que descartó. "No me he sentido solo. Va implícito con la soledad del entrenador, pero también sucede cuando las cosas van bien. He tenido que trabajar en muchas otras cosas y valoro mucho donde estoy. Nunca me he subido a la parra cuando he ganado cosas en los equipos en los que he estado, y nunca me he hundido cuando hay gente que discrepa de lo que lee, de lo que oye o de lo lo que ve. Sé que soy mejor que hace un año y mejor que hace diez. Me entrego al cien por cien. Estoy abierto a escuchar a mis jugadores, mis ayudantes y de cualquier persona que me pueda transmitir información positiva. No soy una persona autócrata. De la misma manera que un día gané una Liga y no lo celebré por respeto a mi rival, no hago más que trabajar por mejorar en lo que me haya podido equivocar", afirmó.

Respecto al partido de mañana ante el Cedevita, el entrenador del Unicaja, adelantó que no realizará pruebas pese a que no hay nada en juego, aunque dejó entrever que los menos habituales podría disputar más minutos. Plaza indicó que espera un partido complicado ante el campeón de Croacia, un rival que calificó como bien trabajado y con gran riqueza de recursos tácticos, de ahí que sea una buena prueba con vistas al partido del domingo contra el Real Madrid