El Unicaja paga su falta de tensión ante el Cedevita (74-71)

Que el partido de este miércoles en Zagreb era un mero trámite, una prueba cara a las importantes citas que tiene el Unicaja en las próximas jornadas, no puede servir de excusa. Porque lo que se vio en la pista del Cedevita no llegó ni a un mal entrenamiento durante gran parte del encuentro. El equipo malagueño jugó sin tensión ni garra durante casi tres cuartos y solo al final del partido trató de ir a por la victoria, cuando ya dependía de los fallos del rival. El Unicaja perdió en la pista del Cedevita (74-71) en un partido intrascendente, sí, pero que tenía que servir para ver cierta evolución en el equipo. Y nada más lejos de la realidad. Está claro que lo que el partido de ayer no marcará el éxito o no del Unicaja; eso lo hará la Copa del Rey o la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup ante el Bayern. Pero del partido ante el Cedevita pocas lecturas positivas se pueden sacar, teniendo en cuenta que el rival no se jugaba nada y que el técnico Mrsic dio descanso a algunos de sus jugadores exteriores más importantes, como los americanos James o Boatright. De ahí que estuviera el equipo croata negado en el triple (6 aciertos de 32 intentos). Pero es que ni siquiera necesitó anotar de tres para ganarle al Unicaja.

El quinteto que puso Plaza de inicio en Zagreb ya evidenciaba que no había mucho en juego. El entrenador empleó a Lafayette, Smith, Díez, Suárez y Omic para tratar de que tuviesen protagonismo los menos habituales, especialmente el base norteamericano, el jugador más cuestionado de la plantilla, y el pívot, el último jugador en llegar a la plantilla. Con lo que le viene al Unicaja en las próximas semanas, recuperar a los hombres menos enchufados puede ser un factor importante para el cuadro malagueño. Lafayette estuvo en pista casi siete minutos, no tiró a canasta, dio una asistencia e hizo -3 de valoración.

Con ese quinteto, el Cedevita llevó la iniciativa en el marcador durante los primeros minutos (10-5). El cuadro malagueño buscó a Omic para acercarse en el marcador y con la entrada de los teóricos titulares el marcador se igualó (18-19). Aún así, el Cedevita dominaba el rebote (11, con 6 en ataque) y parecía estar más motivado que el cuadro malagueño.

Tampoco cambió mucho el panorama en el segundo parcial. Ambos equipos estaban desacertados, aunque en el Cedevita emergía la figura del joven Musa (alero bosnio de 17 años que está entre los candidatos a salir elegido en la primera ronda del Draft de la NBA). Los puntos de Musa y de Arapovic mantenían al Cedevita, mientras que en el Unicaja se insistía en buscar al '5', en este caso a Musli. Al menos parece clara la tendencia del Unicaja en los últimos partidos de mirar más a los hombres interiores. Sin apenas tensión defensiva por ambas partes, el encuentro se marchó al descanso con 42-41.

ficha técnica 74 Cedevita Zagreb Kruslin (2), Katic (11), Zganec (2), Bilan (9), Tomas (9) -cinco inicial-, Musa (12), Shurna (11), Rogic (4), Arapovic (14) y Begic (-

71 Unicaja Lafayette (-), Smith (8), Díez (5), Suárez (5), Omic (6) -cinco inicial-, Nedovic (12), Fogg (10), Díaz (5), Waczynski (-), Brooks (2) y Musli (18). árbitros Vyklicky (República Checa), Romano (Israel) y Geller (Belgica). Eliminaron por cinco faltas personales al local Kruslin. incidencias Partido correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo H del 'Top-16' de la Eurocopa disputado en el Dom Sportova de Zagreb ante unos 1.300 espectadores.

Si la primera mitad del encuentro fue mala, el inicio del tercer cuarto del equipo visitante fue típico del Unicaja. Totalmente desconectado, recibió un parcial de 10-0 por parte del Cedevita, a base de contraataques o de balones metidos bajo el aro tras saque de fondo. El equipo de Plaza era una hermanita de la caridad en defensa. Pero es que en ataque se dedicaba a lanzar desde muy lejos y sin criterio. De ahí que estuviera cinco minutos sin anotar (52-41). Pidió el entrenador del Unicaja que sus jugadores se acercaran al aro y por ahí llegaron los puntos, tras penetraciones de Nedovic o Fogg (57-53).

Faltaba por ver si en el último parcial el Unicaja iba a sacar algo de orgullo para ir a por el partido. Se puso en zona e intentó recortar distancias desde el triple. Se acercó en el marcador tras canasta de Suárez (66-62). El madrileño y Alberto Díaz trataron de espolear a los suyos en defensa. A falta de dos minutos para el final, el Unicaja perdía por tres (71-68). Pero el Cedevita solo tuvo que jugar con criterio y sentido común y se puso en manos de Marko Tomas para amarrar la victoria (74-71). Esperemos que la imagen mostrada por el Unicaja en Zagreb no tenga nada que ver con la que se mostrará el domingo ante el Real Madrid o la próxima semana ante el Barcelona en la Copa. De lo contrario, ya se pueden imaginar el resultado.