Plaza, ante las críticas del público: «No me he sentido solo»

Debió ser una rueda de prensa clásica de víspera de partido, pero no fue así. No hay nada en juego en el partido de hoy ante el Cedevita, rival que no tiene opciones, y esto provocó que aflorasen otros asuntos menores, en nada relacionados con el encuentro de la Eurocup.

Los pitos que la gran mayoría del público del Palacio dedicó a Joan Plaza antes del encuentro ante el Fuenlabrada parece que todavía resuenan en el pabellón. Así que el técnico analizó su relación con una grada que antes lo idolatraba. «Yo estoy fuerte y deseoso de hacer las cosas muy bien. Ya expliqué que el público puede expresar lo que quiera. Yo ya he dicho que el equipo está en disposición de hacer cosas interesantes, porque tengo sensaciones buenas. No sé lo que pasará, pero el nivel de entrenamiento es bueno para que así sea. Sobre los pitos no tengo nada que decir. Cada uno puede decir lo que quiera, porque yo voy a centrarme en lo mío. Estoy tranquilo con el cuerpo técnico y con jugadores que creen en mí. Creo que van a pasar cosas interesantes y en esas subidas y bajadas que da la temporada. El público puede decir lo que quiera», dijo.

A Plaza se le cuestionó sobre si se ha sentido solo en esta situación, en el sentido de falta de respaldo por parte del club o de su equipo, algo que descartó. «No me he sentido solo. Va implícito con la soledad del entrenador, pero también sucede cuando las cosas van bien. He tenido que trabajar en muchas otras cosas y valoro mucho donde estoy. Nunca me he subido a la parra cuando he ganado cosas en los equipos en los que he estado, y nunca me he hundido cuando hay gente que discrepa de lo que lee, de lo que oye o de lo que ve. Sé que soy mejor que hace un año y mejor que hace diez. Me entrego al cien por cien. Estoy abierto a escuchar a mis jugadores, mis ayudantes y a cualquier persona que me pueda transmitir información positiva. No soy una persona autócrata», afirmó.