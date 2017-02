Plaza: «Hemos perdido el partido antes de salir a jugar»

Terminó con derrota el Unicaja este Top-16 en el que ha hecho lo justo para pasar de fase (tres victorias y tres derrotas). Como no podía ser de otra forma, Plaza no se mostró contento con el papel de sus jugadores, aunque también hizo referencia a algunos problemas físicos en su plantilla. El entrenador explicó que Waczynski antes de empezar tuvo un contratiempo físico, por lo que no jugó mucho.

También habló de que su equipo falló «algunos tiros triples cómodos» y tuvo «un bajo porcentaje de dos, además del doble de pérdidas que ellos», aseguró. «Pero la sensación que tengo es que hemos perdido el partido antes de salir; como ellos no tenían su plantilla al completo, pensamos que podíamos jugar por debajo de nuestro nivel y no hemos sacado nuestra capacidad defensiva y nuestra agresvidad hasta que no nos hemos visto claramente por debajo», declaró.

Cuestionado también por el cruce de cuartos de final ante el Bayern, el entrenador del Unicaja le otorgó al equipo alemán el claro papel de favorito: «Supongo que habrán añadido sistemas y jugadores como Zirbes, es un rival que ahora mismo nos ha ganado los dos partidos que hemos dispitado esta temporada y que parte completamente como favorito después de haberle ganado por 20 puntos al Khimki», aseguró. «Tenemos que dar el máximo si queremos tener alguna posibilidad de ganar. No podemos tener los dientes de sierra de hoy o de otros días ni la falta de intensidad de otros partidos», declaró.