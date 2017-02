En Zagreb espera un rival literalmente fundido

El Unicaja cierra esta tarde (19.00 horas) el Top 16 de la Eurocup ante un rival fundido. El Cedevita, campeón croata, es víctima del maremoto que se vivió hace unos meses con la lucha entre la FIBA y la Euroliga y que lo ha llevado a disputar ya 50 partidos oficiales, 18 más que el Unicaja. Una auténtica barbaridad.

Como la Federación Internacional y la Euroliga no alcanzaron un consenso sobre sus respectivos torneos, la FIBA presionó a las federaciones nacionales para que dificultasen la vida a los equipos que hubiesen decidido jugar la Eurocup. En la Liga croata, los equipos que jugaban competiciones europeas no competían en el campeonato nacional hasta la parte final de la temporada. Pero las presiones de la FIBA cambiaron esto, y la Liga de Croacia se juega ahora entresemana. Así que el Cedevita que dirige el exjugador del Unicaja Veljko Mrsic tiene que hacer auténticos malabarismos para casi llegar a los partidos, pues juega entre semana la Eurocup y la Liga Croata y los fines de semana la Liga Adriática, que es la competición más importante de los países de los Balcanes.

Esta situación ha llevado al límite al rival de hoy del Unicaja, con sus jugadores saturados de partidos, pues no tiene una plantilla amplia. Aunque es cierto que la Liga de Croacia e incluso la Adriática no tienen el nivel de la ACB, los desplazamientos no se los quita nadie. De hecho, a lo largo de la temporada regresó a Zagreb tras un partido de la Eurocup el mismo día que tenía que jugar la Liga de Croacia. ¿Se imaginan que eso pasase en el conjunto malagueño? El resultado entre los dos equipos es una diferencia de 18 partidos, con sus respectivos días de preparación, entrenamiento y viajes.

Así que el Cedevita que esta noche se enfrentará al conjunto que dirige Joan Plaza es un equipo saturado de encuentros y viajes y al límite de sus fuerzas físicas. El Unicaja tratará de ganar para recuperar una dinámica positiva, lograr la victoria 200 en competiciones europeas y sumar un triunfo que puede ser importante en caso de alcanzar las semifinales pensando en el factor cancha.

Un ojo en el Khimki-Bayern

El rival del Unicaja en los cuartos de final de la Eurocup saldrá del partido que disputarán en Moscú el Khimki y el Bayern Múnich. El conjunto ruso debe remontar los 16 puntos por los que perdió en el partido de ida, algo que parece difícil.

Este encuentro comenzará a las 17.30 horas, por lo que el Unicaja sabrá antes del descanso de su partido en Zagreb cuál es su rival en los cuartos de final. Hay que recordar que el conjunto malagueño tendrá el factor campo en contra al ser segundo de su grupo –primero es el Valencia–, por lo que comenzará esta eliminatoria al mejor de tres partidos jugando fuera.