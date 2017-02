Jiménez: "Aún no hemos visto todo el potencial del Unicaja y nuestra ilusión es verlo a partir de ahora"

El Unicaja regresó ayer de madrugada a Málaga tras el viaje a Zagreb que terminó con derrota en la cancha del Cedevita. Con la expedición viajó el secretario técnico del club, Carlos Jiménez, además del presidente Eduardo García; pocas horas después de aterrizar, Jiménez analizó la débil imagen que dio el Unicaja ante el Cedevita y el cruce de cuartos de la Eurocup ante el Bayern.

"Al partido de ayer tampoco hay que darle mayor importancia. Es cierto que podíamos haber sacado mayor provecho del día, para que tuvieran más presencia algunos jugadores, con más rotaciones, pero eso ya pasó y ahora hay que pensar en el partido del domingo ante el Real Madrid", declaró esta mañana el secretario técnico. Respecto al cruce de cuartos de la Eurocup ante el Bayern, al mejor de tres partidos y con el factor cancha en contra, Jiménez dijo: "Evidentemente es un cruce complicado, con el factor cancha en contra, con dos resultados negativos en la fase previa, en dos partidos competidos, en los que tuvimos relativas opciones de ganar. Ahora en los cruces estamos en un momento de la temporada distinto. El Bayern tiene una plantilla larga, muy compensada, con muchas rotaciones, es un reto ilusionante para nosotros".

El Unicaja ha pasado a los cuartos de final con un balance global de 7 victorias y 7 derrotas en la Eurocup, el peor de los ocho equipos que siguen con vida en la competición. "Da la sensación de que no hemos visto todo el potencial del equipo aún y nuestra ilusión es verlo a partir de ahora. Los datos estadísticos ya no tienen mucha importancia. El mes de febrero es importante, un momento en el que el equipo se tiene que ir acercando a un buen nivel". Jiménez insistió en que no se van a hacer más fichajes, pese a que las sensaciones con algunos jugadores no son muy positivas. "Estamos contentos con el trabajo de los jugadores, con su actitud y trabajo diario. Después las cosas salen mejor o peor. Es un equipo amplio, con muchas rotaciones y no todos pueden jugar el tiempo que quieren. No nos hemos planteado ningún cambio más, pero pueden pasar muchas circunstancias en forma de lesiones. A día de hoy estamos muy satisfechos con el grupo", afirmó