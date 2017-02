La única oportunidad para el Unicaja

¿Cómo abordar al mejor equipo de Europa? Esta es la pregunta que se hacen en el Unicaja cara al partido del domingo frente al Real Madrid (18.30 horas). Es un reto y un dilema importante teniendo en cuenta que el conjunto blanco es el líder de la Liga ACB y de la Euroliga, tiene una plantilla ‘interminable’ y con una gran capacidad para competir. ¿Tiene opciones el Unicaja? Eso es lo que se cuestionan los aficionados malagueños.

Es innegable que las diferencias entre los dos equipos a día de hoy son muy amplias, tanto en lo deportivo como en las sensaciones que transmiten. La regularidad preside la trayectoria del conjunto blanco, mientras el cuadro malagueño alterna victorias con derrotas en las que afea su imagen, como la del miércoles en Zagreb.

El embite para el Unicaja es complicado, pero tiene sus opciones y debe agarrarse a ellas. El Real Madrid sólo ha flaqueado esta temporada lejos de su cas, pues en la Liga se mantiene invicto como local. Las tres derrotas que ha encajado fueron lejos de su pabellón, y en Málaga se encontrará un ambiente muy en contra con todo el Palacio de los Deportes lleno.

Tres tropiezos

El equipo de Pablo Laso sólo ha cedido el Palau Blaugrana, el Buesa Arena de Vitoria y el pabellón de San Pablo de Sevilla. Las dos primeras derrotas son asumibles, teniendo en cuenta la entidad de los rivales, pues el Barcelona y el Baskonia son contendientes directos por el títulu de Liga, pero la que descuadra e la que sufrió a manos del Betis Energía Plus.

No hay un denominador comun en ellas, aunque puestos a buscar, en dos (Barcelona y Vitoria) Sergio Llull y Carroll anotaron menos de siete puntos cada uno. Es decir, frenarlos será clave, aunque la riqueza de la plantilla del Madrid ofrece otras alternativas, como Rudy, Doncic, Ramdolph, Ayón o el incombustible Reyes.

Tampoco el insorportable calendario de la Euroliga, es una explicación directa para estas tres derrotas, pues el Madrid tuvo doble jornada europea antes de perder ante el Sevilla (Bamberg y Estrella Roja), y sin embargo cayó en Vitoria después del decanso de la Navidad. Eso sí, en el torneo europeo se repite esta tendencia, pues de los cinco partidos perdidos por el Madrid, cuatro fueron como visitante (CSKA, Fenerbahçe, Darussafaka y Estrella Roja), eso sí, ante equipos aspirantes a la Euroliga.

Así que al Unicaja no le queda otra que ofrecer la mejor versión de sí mismo, algo que no ha hecho todavía, y hacer valer el empuje de los más de 10.000 espectadores. No le queda otra.