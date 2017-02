Un bravo Unicaja Rincón Fertilidad cae en la final júnior ante el Real Madrid (60-72)

Lo peleó hasta el final, pero no pudo ser. El Unicaja Rincón Fertilidad júnior cayó en la final del Adidas Next Generation Tournament , que desde el viernes se ha celebrado en Coín, ante el Real Madrid (60-72), que logró así el billete para la final del torneo que se celebrará de forma paralela a la Final Four de la Euroliga en Estambul. El equipo malagueño descolocó a su rival durante buena parte del partido, pero al final sucumbió ante el poderío físico del a la postre campeón y al talento de Dino Radoncic, autor de 37 puntos, es decir, más de la mitad de su equipo.

El comienzo del choque hacía presagiar una rápida escapada del Real Madrid, que partía como favorito. Pero el Unicaja salió dispuesto a competir por el billete para la Final Four de Estambul. Del 5-8 a los cinco minutos e se pasó al 15-12, gracias a un gran esfuerzo defensivo con continuas ayudas para equilibrar las diferencias físicas entre los dos equipos. Stilmac sacaba petróleo ante jugadores más altos con buenas jugadas de espaldas al aro y Rosa ejercía como líder de su equipo. El primer cuarto se cerró con 15-14 y el equipo malagueño rompiendo todos los prónosticos.

La duda estaba en ver si el Unicaja Rincón Fertilidad sería capaz de aguantar a un equipo como el Madrid que se había paseado a lo largo del torneo. No sólo lo hizo, sino que además llegó a descolocar al conjunto blanco. A los trece minutos la ventaja ya era de seis puntos, 30-24 después de un par de buenas canastas de Carralero y Stilma. El Madrid estaba ante un escenario desconocido, pues en ninguno de sus partidos se había visto a estas alturas por detrás en el marcador. La solución de Javier Juárez fue cargar el juego sobre Dino Radoncic, el mejor de su equipo, que respondió sobrado pues es un jugador ya formado que incluso ha debutado con el primer equipo blanco. También fue clave el cambio en la dirección, con Melwin Pantzar. El partido se equilibró por los 11 puntos de Radoncic en este segundo cuarto, pero el Unicaja llegó al descanso por delante en el marcador, 32-30.

La segunda parte trajo el partido que se esperaba al comienzo. Al Unicaja se le fueron agotando las fuerzas y el Madrid,definitivamente se soltó en ataque. Radoncic continuó con su recital, esta vez para marcar diferencias con ocho puntos casi seguidos nada más comenzar el tercer cuarto. Con 34-41 a los cinco minutos, el Madrid se liberó de la presión del Unicaja, al que le costaba mucho anotar y acusaba el mal partido de Ignacio Rosa, su mejor jugador, que estaba muy cansado. Al último cuarto se llegó con el choque muy decantado ya con 43-51 en el marcador.

Radoncic logró la primera canasta del último cuarto para alcanzar los 26 puntos. A pesar del 43-53, el Unicaja no entegró el partido, un triple de Moreta, una canasta de Rosa y el trabajo de Stilma en la zona le permitieron situarse 54-57 a cinco minutos para el final. En ese momento volvió a surgir la figura de Radoncic (37 puntos) para frenar la reacción malagueña con un triple espectacular. Ahí se quedó el Unicaja que ya no pudo dar alcance a su rival. El conjunto blanco logró así el billete para la final del este Adidas NexT Generation Tournament que se celebrará en Mayo en Estambul coincidiendo con la Final Four de la Euroliga.