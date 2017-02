Ensayo general para la Copa

Tras dos derrotas difíciles de digerir (ante el Gran Canaria y el Cedevita) y a cinco días de uno de los eventos más importantes de la temporada, la Copa del Rey, el Unicaja regresa esta tarde al Palacio de los Deportes para medirse al Real Madrid (18.30 horas, por Cero). Ahí es nada. El equipo de Laso es sin duda el más en forma de Europa, ya que es líder de la Liga Endesa y de laEuroliga.

No será un partido más, por la entidad del rival, porque se registrará el primer lleno de la temporada en el equipo malagueño y sobre todo porque será un ensayo general cara a la Copa de Vitoria. El Unicaja necesita una victoria que le sirva de impulso y le permita recuperar crédito. El equipo que entrena Plaza se acerca a uno de los tramos más importantes de la temporada, con la Copa y las eliminatorias de Eurocup y las sensaciones entorno al equipo no son las mejores. Todavía el Unicaja es muy irregular, hay jugadores que están fuera de las rotaciones, no se termina de encontrar el equilibrio entre juego interior y exterior... Pero todo eso se pueden convertir en buenas vibraciones si hoy se le consigue ganar al líder de la Liga Endesa, que solo ha perdido tres partidos en lo que va de competición española, aunque tres de ellos lejos de Madrid.

Esa tiene que ser la baza del Unicaja. La fortaleza del Palacio, que hoy contará con 10.000 espectadores y que se llenará de los colores del equipo tras una campaña iniciada en las redes sociales bajo la etiqueta #VenDeVerdeAlCarpena. Ya en el primer partido de la temporada, el Unicaja hizo un gran partido en Madrid y estuvo cerca de ganar (101-90). Sin embargo, la dinámica y evolución de ambos equipos en estos meses ha sido totalmente dispar.

Laso:«Es difícil ganar en Málaga, la gente aprieta mucho» El Real Madrid logró esta semana en la pista del Unics Kazán su undécima victoria consecutiva entre ACBy Euroliga. Su nivel de motivación cara al encuentro de esta tarde tiene que ser inferior al del Unicaja, aunque Pablo Laso trata de que sus jugadores lleguen concentrados al encuentro ante el Unicaja. «Es un partido que hay que tratar con la mayor seriedad y concentración», aseguró el técnico blanco. «El Unicaja un clásico de la Liga ACB y un equipo que compite muy bien y es un campo en el que la gente aprieta mucho. Sabemos que siempre es difícil sacar una victoria allí y para nosotros es una motivación en el último partido antes de la Copa tener un rival de tanta entidad», afirmó. Al igual que el Unicaja, el Madrid ya está pensando en la Copa (ambos equipos solo se enfrentarían en Vitoria en una hipotética final) y recupera a Rudy:«Aunque en una semana tengamos la Copa, el compromiso de Málaga hay que tratarlo con la mayor seriedad y concentración sabiendo que siempre es un partido difícil. Rudy ya ha entrenado con el grupo y a ver si puede jugar en Málaga. Es una alegría poder contar con todos», afirmó Laso.

Pese a todo, el cuadro malagueño tiene que salir a jugar sin complejos y al cien por cien de intensidad desde el primer minuto, no como en los últimos encuentros. Será un partido de ‘jugones’, con duelos interesantes entre Lull, Doncic, Fogg o Nedovic; pero también de hombres grandes, porque el Madrid cuenta posiblemente con el mejor juego interior de Europa y el cuadro malagueño puede tener muchas dificultades para parar a Thompkins, Hunter, Reyes o Randolph. Laso se puede permitir el lujo de darle descanso a Ayón en la Liga Endesa, como hizo la semana pasada. Se miden el primer ataque de la Liga (Real Madrid, con una media de 88 puntos) contra el tercero (el Unicaja, con 83 de media). En defensa, el Madrid es el tercer equipo que menos puntos encaja (75), mientras que el cuadro que entrena Plaza es séptimo (78 puntos).

El reto de esta tarde es mayúsculo, al igual que la dificultad. En su casa, ante un pabellón lleno y a pocos días de tratar de eliminar al Barcelona en la Copa, el Unicaja está ante una gran oportunidad para demostrar que está muy vivo y que puede ganarle a cualquiera .