Plaza: «Queremos que la gente sueñe»

"Yo quiero que la gente sueñe. Queremos que la gente sueñe. Pero no podemos ser ingenuos ni generar frustración. Somos quiénes somos, a partir de ahí el cielo. Pero con los pies en el suelo. Iremos a la Copa con el cuchillo, el hacha y con todas las trampas posibles. Ojalá nos veamos con este mismo equipo jugando la final de la Copa de Vitoria". Así de optimista se mostró Joan Plaza tras la victoria del Unicaja ante el Real Madrid, un trunfo que supone una enorme inyección de moral a un equipo que estaba en horas bajas tras perder ante el Gran Canaria y ante el Cedevita. Pero en cinco días llega la Copa del Rey y el Unicaja se medirá al Barcelona con mejores sensaciones.

"Estamos contentos por ser capaces de ganar en la ACB a un equipo que llevaba tanto sin perder, que va primero en la Euroliga. Pero más satisfechos por no venirnos abajo, por no tener fluctuaciones que nos terminan costando el partido. Hemos sido enteros defensivamente, le ha costado anotar al Real Madrid. Esa capacidad de jugar de tú a tú me ha gustado, lo llevábamos buscando de hace semanas", declaró el técnico del equipo malagueño.

Para Plaza, el triunfo es una inyección de moral para "soñar, para vivir la Copa en primera persona, no de pasada". El entrenador aseguró que ha intentado que el equipo llegara a este momento de la temporada en buena forma, a costa de muchas cosas. "Estoy animado, el equipo es capaz de hacer cosas bonitas si juega juntos al cien por cien. Jugando al 80% nos gana cualquiera", dijo.

Cuestionado por Alberto Díaz, Plaza aseguró que el base no cesa de ganar terreno en el equipo. "Está retornando toda la confianza que le doy y se queda corto. Es una persona sacrificada. Recuerdo cuando en el Madrid tenía a Tunceri,a Raúl López y trajimos de Badalona a un joven Llull; hubo que tragar saliva para poner a un niño como Llull y creció y ojalá Alberto tenga una progresión parecida. Siendo distinto, tiene los mimbres, y está en el lugar y con el entrenador y staff técnico aducuado para llegar lejos".

Valoración de Laso

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que el parcial de salida del tercer cuarto afectó demasiado a su equipo. "El equipo no ha bajado los brazos ha sido difícil llegar hasta el final y por eso estoy orgulloso del trabajo del equipo, nos han hecho daño nuestras pérdidas, algunas absurdas y el rebote ofensivo, no hemos tenido el dominiio del rebote que nos permitiera correr. El Unicaja ha hecho un gran partido"