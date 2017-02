El Unicaja Rincón Fertilidad júnior busca hoy ante el Madrid una plaza en la Final Four

El destino ha querido que, tres horas antes del partido que se disputará en el Carpena, los conjuntos sub-18 del Unicaja y del Real Madrid se midan también en la final del Adidas Next Generation, el torneo júnior de laEuroliga que se ha disputado estos últimos días en Coín. Ambos equipos han sido los mejores del torneo y el que gane hoy (15.00 horas) se ganará una plaza para la Final Four que se disputará en Estambul de manera paralela a la final de la Euroliga. No lo tendrá nada fácil el Unicaja Rincón Fertilidad que entrena Paco Aurioles, ya que el conjunto blanco presume de tener uno de los mejores conjuntos júnior del continente.

El conjunto blanco es el gran favorito para ganar el torneo; ayer protagonizó una de las palizas de la competición al vencer al Cibona por un escandaloso 36-103. Con Usman Garuba lesionado, el mejor del equipo es Dino Radoncic, un alero serbio de 2,02 que tiene una enorme proyección. El base Sani Campara, el escolta Charly Unanue o el alero canario McCarthy son jugadores muy interesantes. El morbo lo pondrá Golden Dike, conocido como ‘Gody’, pívot de 15 años de familia nigeriana pero nacido y formado en Málaga. Gody estaba considerado en las categorías inferiores del Unicaja como una de las perlas de la cantera malagueña, pero el pasado verano se marchó al Real Madrid. Mide 2.03 metros y tiene solo 15 años, pero ya destaca en el júnior.

El conjunto de Aurioles tiene que hacer valer el apoyo de la grada y jugar al máximo de sus posibilidades para tratar de ganar la final. Será fundamental que sus jugadores más importantes como Ignacio Rosa, Ibáñez o Morgan Stilma hagan un buen partido. El Unicaja Rincón Fertilidad perdió ayer ante el Darussafaka por 75-67 en un partido intrascendente. Lo importante llega hoy, a las 15.00 horas.