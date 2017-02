El Unicaja libera tensión en Vitoria

La plantilla del Unicaja desconectó esta mañana de la tensión que rodea al partido de mañana ante el Barcelona (21.30 horas). El equipo al completo acudió a la Fan Zone de la Copa del Rey que está instalada en el Palacio de Congresos de Vitoria. Los jugadores participaron en diversos juegos de habilidad que les sirvieron para probar sus cualidades en un ámbito mucho más relajado.

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, mantuvo eso sí el discurso optimista de estos días y adelantó algo de la tactica que empleará para tratar de sacar adelante la eliminatoria ante el Barcelona. "El equipo está bañado en la sensación de que somos capaces, si aguantamos en las primeras embestidas, de competir hasta el final. La clave ante el Barcelona es ser capaz de contemporizar durante unos minutos defensivamente, con argucias, zonas, cambios defensivos y dando responsabilidad a jugadores que durante el año tienen menos", adelantó.

En la misma línea se pronunció Dani Díez. "Si damos el cien por cien todos, creo que habrá que depender luego de defenderles bien, de que no estén bien, de que no se encuentren cómodos, como en este inicio de temporada, que no lo han tenido muy bueno. Sabemos que va a ser muy difícil porque ellos haciendo una buena Copa del Rey pueden solventar muchos problemas que han tenido en este inicio de temporada", dijo.