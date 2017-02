La Copa del matador Nedovic

«Es un jugador que está por encima de las posibilidades del Unicaja. Tenemos que disfrutar de él el tiempo que esté aquí». Así se expresaba un aficionado del Unicaja tras ver la última exhibición de Nemanja Nedovic, el pasado domingo ante el Real Madrid. Metió 25 puntos y 13 de ellos en el último cuarto, cuando la bola quema y cada canasta es vital. Su nombre fue tendencia en Twitter, y ‘Nedo’ llamó la atención de nuevo de todo el baloncesto nacional.

El serbio es un jugador especial. Uno de esos que, con su juego, justifica el precio de una entrada al baloncesto. De esos que acapara motes. Cuando un joven Nedovic fue elegido en primera ronda del draft de 2013, los aficionados de los Warriors se preguntaban quién era aquel base blanco que venía del Lietuvos Rytas. Entonces los medios norteamericanos lo llamaban ‘el Derrick Rose europeo’, por la explosividad y la potencia de piernas del actual jugador del Unicaja. En las últimas temporadas en Málaga también se habla de ‘Nemagic’ Nedovic, por la magia de sus acciones. Pero también le viene perfecto al jugador nacido en Nova Varos el sobrenombre de ‘Matador’ Nedovic, especialmente tras la sesión de fotos que organizó este periódico en la plaza de toros de La Malagueta con motivo de la Copa. Nedovic no dudó en posar con la chaquetilla de un torero, con la profesionalidad de un modelo (su novia, Mina Milutinovic, es una popular modelo serbia).

Con la NBA en mente

El jugador del Unicaja es uno de los hombres más incisivos que hay en la Liga ACB y seguramente es el hombre que llega más en forma a la Copa del Rey. De todos los jugadores que están en el torneo de Vitoria, es el que mejor media anotadora tiene, empatado con Llull (14,9 puntos por partido). Solo Edwin Jackson, del Estudiantes, ausente en la Copa, tiene mejor media anotadora que el jugador del Unicaja.

Pero es que además es un jugador eléctrico, de esos que si tienen una buena racha anotadora, sobre todo en los últimos minutos, son capaces de dinamitar un partido. Y eso en la Copa, un torneo corto e intenso, es un valor añadido. Muchas miradas en Vitoria estarán sobre el escolta, internacional con Serbia y que está en el radar de varias franquicias de la NBA. Esta temporada es el jugador mejor pagado del equipo malagueño y, si sigue al mismo nivel que ahora, será difícil retenerlo, sobre todo si el Unicaja no regresa a la Euroliga. El jugador tiene entre ceja y ceja estar en la Final Four de 2018 que se disputará en Belgado, la capital serbia. Lo que está en el aire es con qué equipo. Por supuesto, el jugador no oculta que su meta a medio plazo es volver a la NBA, competición en la que compartió vestuario con Stephen Curry.

Para Nedovic, esta será su segunda Copa (disputó una con el Valencia, pero sin mucho protagonismo) y una gran oportunidad para reivindicarse como un jugador desequilibrante. Él cree que el Unicaja tiene opciones de ganarla: «Puedes ganar un título en solo tres partidos; claro que tenemos opciones, vamos a por todas», asegura. Personalmente, el jugador admite que está en un buen momento, pese a que aún no está recuperado al cien por cien de su lesión, ya que todavía tiene problemas de sensibilidad en el pie afectado. «Me encuentro bien, pero quiero más. Tengo aún cosas que mejorar. Puedo ayudar más al equipo», afirma.

Muchas miradas estarán puestas en Nedovic en la Copa, algunas de ellas de franquicias de la NBA

Además, el serbio está últimamente generando mucho juego para sus compañeros, con sus penetraciones y asistencias. Las defensas están muy pendientes de él y ‘Nedo’ saber sacar ventajas. «Somos un equipo con gente muy buena, necesitamos aportar todos para rendir a buen nivel», declara. Su conexión con los pívots puede ser otra de las claves del encuentro de cuartos ante el Barcelona.

Madurez

La gran pregunta que hay en torno a Nedovic es si ha alcanzado ese grado de madurez necesario para asumir el liderazgo del equipo y guiarlo a cotas altas. Su deseo durante el pasado verano fue quedarse en Málaga –tuvo ofertas mejores de otros clubes– para demostrar que puede rendir a gran nivel durante una temporada completa, no sólo a rachas.

«Él está bastante cerca de ese punto de madurez. Quiere ser el líder del equipo y eso comporta tener galones», afirma Joan Plaza. «Pero si para ser un jugador de las grandes ligas, como dicen en béisbol, has de hacerlo en un torneo como la Copa, fuera de casa, y con mucha gente interesada en el futuro de este tipo de jugadores», asegura el técnico. Es el turno del matador Nedovic. La primera prueba, esta noche ante el Barcelona.