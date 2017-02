La emboscada de Joan Plaza

Plaza tiene un plan para la Copa del Rey. El entrenador del Unicaja lleva varias semanas dejando entrever que en el torneo de Vitoria se verán sistemas técnicos y prácticas defensivas que hasta ahora no ha mostrado el Unicaja. Se trata de reservar, de dejarse algún as en la manga para los partidos importantes. Y esos partidos ya han llegado.

Triunfo del Unicaja Rincón Fertilidad en la Minicopa El Unicaja Rincón Fertilidad de Manuel Bazán cumplió con sus expectativas en su debut en la Minicopa Endesa de Vitoria, al vencer por 82-64 al UCAM Murcia. Desde el primer instante comandaron el marcador gracias al acierto, en líneas generales, de todo el equipo. En el Murcia destacó la gran actuación de Juan Carlos Marín, que finalizó el encuentro con 22 puntos y 19 de valoración. Juan José Castro y Rubén Domínguez marcaron las diferencias en el tercer cuarto para desequilibrar con ocho puntos cada uno. Su buen hacer le valió a su equipo para llegar al último cuarto con 15 puntos de diferencia sobre su rival. El Unicaja Rincón Fertilidad jugará hoy su segundo partido, también en el Pabellón San Andrés, ante el Divina Seguros Joventut. Por la tarde se medirá al Real Madrid

Ayer, el preparador catalán volvió a incidir en esa idea. «El equipo está bañado en la sensación de que somos capaces, si aguantamos en las primeras embestidas, de competir hasta el final», comentó Plaza tras el entrenamiento de ayer. «La clave ante el Barcelona es ser capaz de contemporizar durante unos minutos defensivamente, con argucias, zonas, cambios defensivos y dando responsabilidad a jugadores que durante el año tienen menos», adelantó el técnico. Ya en el encuentro ante el Real Madrid se vio un Unicaja distinto defensivamente, mucho más intenso. Ahora ese trabajo se tiene que prolongar esta noche para frenar a jugadores clave como Rice o Tomic. «Creo que habrá que depender luego de defenderles bien, de que no estén bien, de que no se encuentren cómodos, como en este inicio de temporada, que no lo han tenido muy bueno», decía también Dani Díez.

El entrenador del Unicaja se encontró además ayer con otro problema: la espalda de Waczynski. Llevaba algunos días con dolores dorsales, pero ayer, en la recta final del entrenamiento, se quedó clavado y tuvo que retirarse. Por la tarde prefirió no acompañar a sus compañeros al Buesa y se quedó descansando en el hotel. No tiene una lesión grave y jugará esta noche ante el Barcelona, pero habrá que ver en qué condiciones.

Evidentemente, mucho peor lo tiene el Barcelona, que no podrá contar con Navarro, operado de apendicitis y que tiene a varios jugadores que son duda: «Renfroe está listo para jugar, Oleson es duda y Doellman no participará. Aún tenemos un entrenamiento pendiente, pero soy positivo con Renfroe», explicaba ayer Bartzokas.