El Unicaja se lleva otra desilusión en la Copa (82-70)

No hay manera. El Unicaja no pudo cambiar la historia y superar al Barcelona. El equipo malagueño decepcionó ante el peor Barça que se recuerda (82-70), pero que, en cualquier caso, es un equipo de gran potencial. Fue un partido de ritmo lento en el que el Unicaja no se encontró cómodo, especialmente en la segunda parte, en la que su juego ofensivo dejó mucho que desear y en la que los triples del rival marcaron la diferencia. Tampoco fue el día de Nedovic, muy vigilado a pesar de ser el máximo anotador de su equipo. El problema añadido es que no surgió una alternativa en ataque para suplir al balcánico, así que no hubo manera.

El arranque del encuentro fue lento y trabado. Quizá los nervios propios de estrenarse en la Copa maniataban a los dos equipos, aunque el desarrollo del partido demostró, al menos en la primera parte, que el juego iba a ser de perfil bajo. Mucha defensa y ataques contenidos. El que mejor hizo lo primero fue el Unicaja, que a los cinco minutos dominaba 4-10 gracias a su control del rebote con Brooks rebañando balones en el aro rival. Nedovic dejó su sitio a Smith y comenzaron las rotaciones en el Unicaja con Díez, Musli. Esta vez los cambios fueron más tempranos que en anteriores partidos del Unicaja. El Barcelona, que demostró en la cancha por qué tiene tantos problemas esta temporada, aprovechó para tomar algo de aire (10-14). El Unicaja, con su rotación de 'banquillo' aguantó sin problemas echando mano de su mejor recurso, los triples, algo que no había hecho. Anotaron Smith y Díaz y el primer cuarto se cerró con 17-22.

Plaza mantuvo su apuesta con Nedovic, Brooks y Waczynski en el banquillo, y fue acertada porque su equipo se situó 21-29 (min.15). Fueron minutos en los que Díaz se multiplicó en defensa e incordió a un Rice que no entraba en el partido. El Barcelona insistió en los triples para tratar de cambiar la dinámica del partido, aunque no lo consiguió con un pobre 1/9. Fue el Unicaja el que le permitió recuperarse al fallar dos contragolpes y mandar un par de balones a la grada. La renta malagueña al descanso pudo ser más amplia, pero estos fallos lo impidieron (28-33).

¿Se acuerdan de los triples del Barcelona que no entraban en la primera parte? Pues la segunda comenzó con tres aciertos del equipo catalán desde la línea de 6,75 que le dieron la primera ventaja (40-36) en el partido desde el 3-2. El partido se convirtió entonces en un Nedovic contra el Barça, pues el anotó seis puntos y asistió a Musli y a Brooks para un triple (45-44, min. 26). El serbio no fue suficiente porque el Barcelona encontró en Eriksson un filón. El joven sueco anotó tres triples seguidos y dejó medio noqueado al Unicaja (53-45). Ayudó el Unicaja a que su rival se sintiese cómodo, fallando tres tiros libres y cometiendo alguna personal innecesaria. Pesa a que Brooks se multiplicó, el Barcelona llegó al último cuarto ganando 58-51.

Con el partido empezando a torcerse y con ocho minutos por delante, Plaza recurrió a un quinteto de pequeños (Fogg, Smith, Nedovic, Suárez y Musli); es decir casi toda la artillería. Pareció que podía revertir la situación cuando Smith y Fogg se asomaron desde la línea de tres, pero el juego del Unicaja no tenía continuidad ofensiva y echaba en falta la inspiración de Nedovic. El ritmo tan lento del partido no terminaba de ir con el conjunto malagueño que a estas alturas del partido encontraba problemas para frenar a Tomic, que minimizó a Musli. Un triple de Munford a cuatro minutos del final dejó tocado al Unicaja (71-61) y Plaza tuvo que parar el partido. El Barça entendió que parando a Nedovic tenía medio partido y en algunas hasta tres defensores rodeaban al balcánico.

Y como el conjunto malagueño ni su entrenador encontró alternativas, el partido se fue escapando definitivamente y el adiós a la Copa se confirmó.