Plaza: "Nos faltó madurez para hacer un partido completo"

.El plan de Plaza no funcionó. Tampoco las trampas defensivas o los sistemas que se había reservado para la Copa. El Unicaja hizo una pobre segunda mitad y cayó ante el Barcelona. «En la primera parte hemos fallado muchos contraataques, en situaciones de tres contra uno. En ese momento se podía haber roto el partido y no lo hemos hecho. Hemos defendido mal en los bloqueos indirectos y además nuestros hombres altos solo han metido tres de nueve en tiros cerca del aro», dijo Plaza. «La puesta en escena ha sido muy buena, defendiendo bien, pero al inicio del tercer cuarto, con la salida de Eriksson ha habido una mala comunicación en defensa», dijo el técnico. Plaza además fue muy crítico con uno de sus jugadores, el único que nombró: «Musli ha fallado tiros debajo del aro muy cómodos y ha defendido como estaba atacando. Cuando un equipo defiende como ataca, tienes todas las de perder. No hemos tenido ese punto de madurez para hacer un partido completo», afirmó.

Cuestionado sobre si esta derrota puede afectar a la plantilla psicológicamente, respondió: «Al nivel de profesionalidad en el que estamos, los jugadores saben que podía suceder, que se podía perder. Nadie dijo que fuera un partido fácil. Existe la decepción de no ser capaces de ser maduros un partido entero. Pero tenemos ahora una semana para preparar los partidos de la eliminatoria de Eurocup ante el Bayern y no hay tiempo para lamentos». El capitán Carlos Suárez reconoció que el equipo había perdonado en la primera mitad.

"La primera parte hemos hecho mejor baloncesto, hemos perdonado un poco con tres contraataques; en la segunda parte han tenido mucho más acierto que en la primera parte. No tenemos sensación de haber perdido ninguna oportunidad", declaró.