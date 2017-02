El futuro, ¿de tres o de cuatro?

Uno de los asuntos clave en la renovación de Carlos Suárez será su posición para las próximas temporadas. El madrileño nunca ha terminado de asimilar su paso al puesto de ‘ala-pívot’, donde su rendimiento, pese a los buenos partidos del comienzo de la temporada, ha perdido bastantes enteros. Aunque siempre que se le ha cuestionado al respecto Suárez ha sido muy comedido y ha medido sus palabras, no es un secreto que quiere volver a jugar como alero. Mucha gente considera que es en esa posición donde realmente saca partido de su físico, como hizo en sus dos primeras temporadas en Málaga. Hace dos meses, el propio jugador confirmó estas dudas en una entrevista que concedió a la Liga Endesa. «Tengo que reconocer que me estoy encontrando mucho más a gusto este año jugando en ese puesto (de ala-pívot)», aseguró. Eso sí, no se olvidó de que termina contrato al final de temporada en el cuadro malagueño y que en verano pueden cambiar las circunstancias: «Es una decisión que ya está tomada. Juego de «cuatro», llevo así una temporada y lo que va de la actual. Será así hasta junio, veremos qué pasa después», puntualizó.

Sobre este asunto no conviene perder de vista que casi con toda seguridad Joan Plaza no seguirá en el banquillo, por lo que en caso de que Suárez renueve, su futuro estará en manos del nuevo técnico.