Scariolo le echa un capote al Unicaja

Estuvo en la mesa redonda celebrada en Vitoria con motivo del 40 aniversario del Unicaja y ayer fue el invitado de lujo del programa Zona Verde de 101TV. Sergio Scariolo, el entrenador más laureado de la historia del Unicaja y actual seleccionador nacional siempre tiene cosas interesantes que decir. Ayer habló de la NBA, de los niños de la MiniCopa, de la selección española, de Doncic... Pero lo más interesante de su intervención en el programa televisivo fue todo lo relacionado con el Unicaja. El técnico italiano le echó un capote al club en mitad de la tempestad en la que se encuentra tras su eliminación de la Copa del Rey. "Es un partido, no se puede dictar sentencia a un equipo, a un jugador, entrenador o club. Es una tercera parte de las competiciones que juegas, pero es un partido más, puede haber decepcionado, pero hay que darle carpetazo", aseguró el seleccionador nacional. Scariolo, que tiene un gran vínculo afectivo con el club malagueño, quiso mandar un mensaje optimista: "Ahora viene la Eurocup, que da una plaza a la Euroliga y viene la Liga, con la opción no solo de estar en play-off, sino de estar más arriba", aseguró en Zona Verde.

Recalcó el técnico que eso de ganar títulos no es tan fácil: "Hay muy buenos equipos, y sólo dos llegan a la final y uno gana. Hacen falta medios, acierto en construir el equipo y un buen funcionamiento general en el día a día. Hay muchos componentes que tienen que ir bien", dijo. Reconoció que es "casi imposible" repetir un trienio como el suyo, con Copa, Liga y Final Four "pero no hay que pensa en estar tan lejos ni pensar que ya no volverán nunca jamás los tiempos de los títulos. No hay que matar la ilusión. Hay que estar orgullosos y sentirse orgulloso de pertenecer a una entidad como ésta", afirmó.

Entre otros temas, Scariolo habló de Nedovic: "Me gusta… es uno de los jugadores que yo creo que hay que fortalecer como jugador de referencia. Es un jugador que hay que cuidarlo y potenciarlo. Me ha parecido una excelente idea de Plaza de hacerlo jugar de escolta. Me pasó a mí con Bullock. Porque hay jugadores especialmente dotados en la anotación con cuerpos de base pero que son escoltas. Joan le ha quitado responsabilidad en la dirección. Tiene piernas increíbles, puede penetrar con derecha e izquierda, tiene muchas armas y hay un poco por pulir para ser un grandísimo anotador". Respecto a la eliminatoria ante el Bayern, Scariolo argumentó: "Hay que afrontarla con muchísima atención. Es un equipo que puede contrarrestar la fuerza del rebote del Unicaja, que es importantísima. Que tiene jugadores que puede anotar. Entre todos, me parece que Gavel es fundamental, por el espíritu del equipo. Lo hablé con Djordjevic antes de jugar en Málaga. Es un jugador muy termómetro, aguja de la balanza".