El Unicaja no cobrará a sus socios el partido ante el Bayern tras las críticas de los aficionados

Buena noticia para los abonados del Unicaja. El club malagueño no les cobrará el partido que se celebrará el próximo viernes 3 de marzo (20.45 horas) de cuartos de final de Eurocup ante el Bayern Múnich. La entidad de Los Guindos ha cambiado su planteamiento y no cobrará este partido a sus socios, tras la presión social ejercida por sus aficionados, a través de las redes sociales y llamando directamente al club.

Los abonados del Unicaja han tenido que pagar este año el abono único, es decir un carnet que le permitía el acceso a las dos competiciones, Eurocup y Liga Endesa, ya que por primera vez esta temporada el club no ha permitido sacarse el abono para una sola competición. Ese abono único incluía todos los partidos de la Liga regular de la Liga Endesa y hasta el Top 16 de la Eurocup. A la hora de los playoff, a los socios se le cobra cada partido suelto, según avance el equipo, tanto en la competición española como en la europea. Esto ocurre así todos los años, por lo que lo normal era pagar este partido de cuartos de final ante el Bayern. Sin embargo, esta temporada hay una circunstancia distinta: una vez que se fijaron los precios del abono, se supo que la Liga Endesa iba a contar con un equipo menos y que la Eurocup iba a contar también con un club menos. Es decir, dos partidos menos que el abonado ya tenía incluidos en el precio de su abono y que nunca se iban a jugar. Como el Unicaja no ha devuelto el precio de estos dos partidos, muchos socios esperaban que se les compensara con este primer partido de cuartos de final de Eurocup, el primero que no incluye el abono. La presión social ha hecho que el Unicaja rectifique y finalmente no se cobrará. El club de Los Guindos empezará a cobrar los playoff de Eurocup en caso de pasar a la siguiente ronda: "Si el equipo juega la eliminatoria de semifinales, se aplicarán los precios publicados el pasado verano para ese partido, según la zona de grada y la categoría (Adulto, Joven e Infantil) del abono", informa la entidad en un comunicado.

El Unicaja quiere que el pabellón presente el mejor de los aspectos en este partido en casa ante el Bayern, el primero de una serie al mejor de tres partidos en la que el equipo alemán tiene el factor cancha a favor. El club recuerda además que los abonados del club pueden comprar entradas adicionales a precio reducido, bien a través del perfil web o en taquilla (10 entradas por abonado).