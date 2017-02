Carlos Jiménez, sobre su labor en el Unicaja: "Es un trabajo de 24 horas, 365 días al año"

El secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, protagonizó una entrevista en la web de la ACB para hablar sobre su trabajo en el club malagueño. Jiménez, de 41 años, accedió a su puesto actual en 2014: "Es un trabajo intenso, en el que siempre tienes que estar activo en todo momento; tienes que estar pendiente de la evolución del equipo, del mercado, de jugadores... Es un trabajo de 24 horas, 365 días del año, pero también es apasionante", declaró el madrileño.

Jiménez suele seguir en directo los partidos del Unicaja, tanto en casa como fuera: "En los partidos suelo estar o cerca del banquillo o en el palco representando al club, depende del campo. Evidentemente la experiencia te ayuda a relativizar todo, hay días en los que lo pasas peor. Pero es importante para que no se te vaya información de lo que pasa en el partido, que no te dejes llevar solo por el resultado, y le puedas prestar atención a otros detalles"

Cuestionado sobre la cada vez mayor presencia de exjugadores en labores de director deportivo (Berni, Raúl López, De la Fuente o él mismo son algunos ejemplos), el secretario técnico del Unicaja opinó: "Es lógico que nuestra experiencia sea aprovechada por algunos clubes, por tener una opinión más a la hora de tomar decisiones y de controlar al equipo; me alegro por todos mis compañeros, creo que así va entrando aire nuevo en el mundo del baloncesto. Somos jugadores que hemos tenido muchas y diversas experiencias y es importante para darle un salto de calidad a la Liga".

¿Y cómo llega Jiménez a su actual cargo? "Desde que me retiro siempre me han llevado las circunstancias, tanto volver a jugar, como estar de técnico ayudante en el equipo, de adjunto a la dirección deportiva hasta el puesto de secretario técnico actual. Estoy ligado y unido a un club con el que me siento identificado y agradecido por los años que pasé allí y muy ilusionado por la confianza que se depositó en mí, pero entiendo que esto ha sido fruto de las circunstancias".