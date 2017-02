Plaza: "El equipo tiene que demostrar ahora que tiene carácter"

El Unicaja partió esta mañana del Palacio de los Deportes rumbo a Madrid para después volar a Múnich. Allí se jugará mañana, a partir de las 20.00 horas, muchas de sus opciones de seguir con vida en la Eurocup. El equipo malagueño afronta un difícil play-off de cuartos de final ante el Bayern, al mejor de tres partidos y con el factor cancha en contra.

Antes de salir de viaje, Joan Plaza analizó la serie ante el conjunto alemán, vital para el club malagueño. "Es un rival duro, muy físico y compensado; tienen jugadores que podrían estar en muchos equipos en de la Euroliga e incluso alguno con proyección NBA; también jugadoes veteranos y un buen entrenador. Es además un club con un gran poder económico detrás", dijo el entrenador del Unicaja sobre el Bayern.

"Nosotros tenemos que centranos en nuestro trabajo; estoy contento por cómo hemos entrenado estos días y estamos preparados mentalmente para una serie corta, que intentaremos que sea solo a dos partidos a favor nuestro. El primer partido es muy importante, un test de fuerzas, que servirá también para ver si hay sorpresas, si se han preparado cosas especiales para la eliminatoria", explicó Plaza.

Es una serie tan corta, sin margen para el error, el Unicaja tendrá que demostrar fortaleza mental y consistencia, algo que hasta ahora no ha tenido ni en la Liga Endesa ni en la Copa del Rey. "La consistencia va a ser crucial, no hay margen en un play-off tan corto; es importante estar centrado, que nadie se administre ni descanse en la pista y demostrar madurez mental. Creo que nos merecemos seguir en la competición, no nos conformamos con estar aquí", dijo Plaza. "El equipo tiene que demostrar ahora carácter, es necesario que aparezcan los grandes jugadores, los que pueden bailar claqué , pero también ponerse el mono de trabajo. Nos quedamos a 20 minutos de jugar la semifinal de Copa, que era lo que teníamos marcado, pero el equipo ha sido capaz de levantar la cabeza. La gente se enganchará al equipo dependiendo del nivel que pongamos, lo que queremos es pasar de fase, enganchar al público y así navegar juntos hasta el final", argumentó. "Vamos a Múnich a degüello, a dejarnos los huevos y a dar el 200%", dijo el entrenador.