Increíble, pero cierto, el equipo no tiene cómo viajar a Múnich

Puede parecer sorprendente, pero, a día de hoy, el Unicaja no tiene cómo viajar a Múnich para disputar el tercer partido de la eliminatoria ante el Bayern Múnich el próximo miércoles. A Plaza se le cuestionó sobre si se había estudiado la posibilidad de fletar un chárter para el desplazamiento a Múnich teniendo en cuenta que el equipo juega el domingo en Bilbao. El entrenador guardó silencio y buscó la complicidad de la jefa de prensa, Rosa Mariscal, que tampoco dijo nada. «No sé nada», dijo. Esta situación tan particular desveló el verdadero problema. El club no había reservado billetes para todo el equipo pues implicaba un gasto de 12.000 euros porque no se podían cancelar. El problema es que los vuelos disponibles ya no tienen plazas para las 21 personas que componen la expedición del Unicaja, por lo que todavía no se sabe cómo se va a afrontar ese desplazamiento. Se estudió la posibilidad de que el equipo viajase en dos grupos por Madrid y París, pero tampoco es viable esta opción. A lo largo del fin de semana se estudiarán las opciones, incluso un chárter. Lo llamativo es que ocurra esto en un club de este nivel.