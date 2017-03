Joan Plaza: «Si superamos esta eliminatoria puede pasar algo bonito»

Joan Plaza acabó la rueda de prensa posterior al partido jaleándose a sí mismo. «Vamos a disfrutar. Vamos que podemos conseguirlo. Hay que ganar». Era evidente que el técnico catalán estaba satisfecho con el trabajo de sus jugadores, que igualaron la eliminatoria ante el Bayern Múnich después de un buen partido.

«Hay que felicitar al público que demostró que con el esfuerzo del club y la ciudad queremos superar esta eliminatoria. El equipo jugó con madurez para afrontar el contacto que ellos ponían sin salirnos del guión. En Múnich tenemos que ser mejores en el rebote y reducir las pérdidas. No rehuimos el contacto sin renunciar a nosotros mismos. Me da la sensación que desde la defensa generamos muchas situaciones ofensivas. Hay que apartar esto, pero creo que el equipo merecía este viaje y demostrar que es capaz de ganar. Ahora queremos ir a ganar a Bilbao. Era un día nada fácil, porque el Bayern tiene un poderío grande, pero nos ilusiona ganar allí porque si somos capaces de ganar y superar esta eliminatoria puede pasar algo bonito», dijo.

Cuestionado sobre si ve a sus jugadores preparados para ganar el tercer encuentro, Plaza se mostró optimista. Era lógico, pues el Unicaja firmó ayer un encuentro muy serio. «Tengo la sensación que si jugamos como hoy, porque el otro día hubo tramos muy buenos, llevando la iniciativa, sin rechazar el contacto y corriendo, podemos competir con cualquiera de Europa. Hemos ganado al equipo que va primero en la Liga y en la Euroliga. Hay que demostrar que tenemos carácter y personalidad y mis jugadores creo que lo tienen», recalcó.

Después de tres derrotas, el Unicaja al fin venció al Bayern, una serie de enfrentamientos que analizó así: «Cada partido es una historia distinta. Hay gente que puede argumentar que en los primeros partidos no estuvo Nedovic, pero creo que hemos crecido. Nuestra temporada no está diseñada para ganar desde el principio, sino para hacerlo en las etapas más fuertes. Competimos mejor que en noviembre, somos un pelín más fuertes. Esto siempre se dio en mi etapa, salvo en partidos puntuales el año pasado. Hoy no hemos tenido bajones. El equipo ha estado metido, la actitud ha sido constante. Eso no logramos traducirlo en otros partidos», afirmó.

Al técnico se le volvió a cuestionar sobre el futuro y mantuvo el mensaje positivo del comienzo. «Yo no soy nada bravucón. Si sacamos el partido que viene, puede pasar algo especial. Tenemos que ganar a una institución, recuperar el factor cancha. Veremos si me equivoco o no», dijo.

Por su parte, el entrenador del Bayern, Sasa Djordjevic reconoció que el Unicaja fue mejor. «Entró en la pista con la actitud de un equipo que quiere ganar. Se aprovechó del criterio de los árbitros, y eso es algo lógico», afirmó.