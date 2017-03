La lesión de Brooks no parece grave y apunta al Bayern

Malas noticias. Jeff Brooks, uno de los jugadores más en forma del Unicaja en el último mes, es duda para el partido del miércoles en la Eurocup ante el Bayern Múnich (20.00 horas). El ala-pívot se torció el tobillo derecho en el primer cuarto cuando saltó por un rebote y ya no volvió a jugar.

Joan Plaza confirmó después del choque que la lesión no tenía buena pinta, pero que el jugador se mostraba optimista y dispuesto a jugar en el decisivo choque ante el conjunto alemán. El ala-pívot tenía bastante dolor después del encuentro, pero se confía en una evolución positiva. “Brooks está lesionado. Es la peor noticia. Es pronto para ver el alcance de la lesión. No es la mejor noticia, pero tiene ganas. Me ha dicho que me esté tranquilo y que jugará el miércoles. No nos hemos venido abajo sin él. Carlos Suárez se redobló para cubrir su baja”, finalizó. Fue el propio Suárez el que restó importancia a la lesión de su compañero y se mostró optimista sobre el concurso de su compañeros.

Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas, aunque en el seno del vestuario hay optimismo.