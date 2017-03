Plaza: «Ganar aquí es una inyección de moral para batallar en Múnich»

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, se mostró muy satisfecho por el esfuerzo realizado por sus jugadores para ganar al Bilbao Basket. El técnico reconoció que hubo fallos, pero también calma para ganar el partido.

“Ganar aquí es muy difícil. Es nuestro tercer partido en poco más de seis días. En términos generales lo hemos merecido, a pesar de las 20 pérdidas, que es algo inadmisible. También fallamos tiros cómodos. Eso nos impidió romper el partido antes. Nuestro 60% en tiros de dos nos permitió contener las subidas y las bajadas en los triples. Creo que hubo una gran actitud en los jugadores, teniendo en cuenta que físicamente no estás muy bien. Así que tengo que felicitarlos a pesar de los errores. Es una inyección de ilusión para ir a batallar a Múnich por el baloncesto malagueño y andaluz. La actitud es la de hoy y la del otro día”, dijo Plaza.

Plaza no se quejó por esa tángana protagonizada por Hervelle y Mumbrú con Omic, e incluso defendió el carácter de los jugadores del conjunto vasco. “Hay jugadores a los que he entrenado, que son capaces de cambiar cualquier partido. Lo han hecho en muchas competiciones y lo harían jugando al parchís. Son gente con carácter, que me los den a mí. Hay que tener experiencia para afrontar estas situaciones. El tiempo muerto nos dio calma. Ole por los jugadores que dicen que no se rinden”, recalcó.

Respecto a la lesión de Brooks, Plaza reconoció que no estaba bien, pero mostró un mensaje esperanzador. “Brooks está lesionado. Es la peor noticia. Es pronto para ver el alcance de la lesión. No es la mejor noticia, pero tiene ganas. Me ha dicho que me esté tranquilo y que jugará el miércoles. No nos hemos venido abajo sin él. Carlos se redobló para cubrir su baja”, finalizó.