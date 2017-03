Plaza: «Los jugadores están ante un partido importante para sus vidas»

Hay ambiente de gran partido en el vestuario del Unicaja. Es lo que denotan las palabras de Joan Plaza en la rueda de prensa previa al duelo a vida o muerte contra el Bayer Múnich de mañana (20.00 horas). El técnico asegura que el equipo está mentalizado y espera que salga concentrado desde el salto inicial.

"Se nota en la cara de todos los jugadores. Se saben delante de un partido muy importante para el club y sus vidas. Estamos delante de una gran oportunidad y han trabajado mucho durante estos meses. Hemos entrenado menos de una hora y ayer poco más de 35 minutos, porque no queremos apurar. Ahora queremos ser capaces de plasmarlo sin que nos afecte la ansiedad o los nervios. Es importante empezar bien. Trabajamos poco los aspectos tácticos, y sí más la sensación de madurez. Tenemos la sensación de que nos apetece remontar la eliminatoria y estar en la siguiente fase,. Hemos hecho una dosificación de los jugadores como para llegar con garantías. Para mí y para los jugadores nos sabemos delante de una final", dijo. Al tiempo que renoció que ha apreciado un cambio de mentalidad de sus jugadores en los últimos encuentros. "Tengo buenas sensaciones. Los jugadores me lo transmiten, lo de Bilbao fue una gran prueba, con gran nota. Cuando se tocan, sonríen, se empujan, incluso cuando no lo han hecho bien tienen la actitud, viendo el banquillo en Bilbao y Múnich en los últimos partidos es la sensación que percibo. Vamos a hacer un buen partido, creo que lo merecemos, también sé que vamos a sufrir. Vamos a ganar en los últimos tres minutos del tercer partido, lo dijimos antes de empezar la eliminatoria. El equipo está preparado para ello, con buenas sensaciones y ganas de hacer algo importante. Si superamos esta eliminatoria puede pasar algo muy bonito, lo vuelvo a decir porque lo sigo pensando", insistió.

Plaza reconoce que defender y dejar al Bayern por debajo de los 70 puntos será importante, pero aclara que su equipo tiene gente con muchos puntos capaz de afrontar cualquier situación¡, al tiempo que deseó un arbitraje equilibrado. "Ellos han propuesto un partido muy físico, Ellos dicen que somos muy físicos, no entiendo algunas situaciones, a veces confundimos palabras. Juegan al contacto, a sellarte, a anticiparse a algunas situaciones, hay un 'sobrescout' muy grande, defendiendo los sistemas, algo que nosotros no hacemos, hay que ser capaz de jugar en márgenes bajos de anotación de ellos, puede ser beneficioso. A veces planteamos un partido que te crees que te vas a mover en unos 70 puntos luego te vas a 90. Vamos a ver cómo empezamos y qué sensaciones tenemos. Nos espera mucho contacto y presión ambiental. Esperemos que los árbitros sepan entender la importancia para unos y para otros. Ellos tienen un mayor económico y un gran club de fútbol detrás pero nuestra historia merece un respeto brutal. Queremos dilucidar el partido en la cancha y que gane quien se lo merezca, que el partido se juegue en la cancha. Enviar el partido a una franja muy baja de anotación puede ser contraproducente porque tenemos un equipo con gente anotadora. Pero esta gente anotadora está aprendiendo o queriendo defender en las últimas semanas. La medias de puntos han bajado drásticamente en el último mes y medio. Sería bueno defender a un nivel parecido en los últimos dos partidos", reconoció

Respecto a la atención que el Bayern está poniendo en defender a Nedovic, dijo que es algo normal, pero que el serbio puede ayudar de muchas otras maneras. "Dordjevic conoce muy bien a Nedovic y sabe lo importante que es para nosotros. Le echan muchas manos y en cualquier bloqueo directo le salen el dos contra uno y le tapan todas las salidas posibles. Él tiene que saber jugar con esto, porque es lo que quiere y le espera para el resto de su carrera. Es importante que no se obsesione y que sepa que puede ayudar de otras maneras generando para sus compañeros, porque es un jugador que atrae mucho a las defensas. Es buen asistente y puede defender cuando quiere a un nivel altísimo. Debe prepararse antes del partido para esa agresividad. Sería de gran ayuda que estuviese a un mayor nivel", finalizó.